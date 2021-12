Wat als je vader niet is wie je altijd dacht dat hij was? Ontdek de nieuwe Radio 1-podcast 'Ouder'!

In 2017 wordt Francis Njotea in allerijl opgenomen in het ziekenhuis. Hij ligt een week in coma. Wanneer hij ontwaakt, vertelt hij zijn zoon Raf verward een geheim. Dat hij geen 63 jaar oud zou zijn, zoals zijn kinderen en ex-vrouw heel hun leven dachten, maar 73. Later ontkent hij dat weer.

Francis' naasten hebben geen idee of wat hij zei nu waar is of niet. De ontboezeming maakt duidelijk hoe weinig ze weten van zijn levensverhaal, een verhaal waar altijd al een waas van mysterie rond heeft gehangen. Samen met zijn goede vriend Lander Kennis gaat Raf Njotea in de Radio 1-podcast 'Ouder' op zoek naar het migratieverhaal van zijn vader. Want wat als je vader niet is wie je altijd dacht dat hij was?

Ouderlijk vraagstuk

Vandaag is Francis Njotea officieel 66 jaar oud en staat hij op het punt om als een van de jongste bewoners ooit in een woonzorgcentrum opgenomen te worden. Hij overweegt om alles hier achter te laten en terug naar Nigeria te verhuizen om daar de herfst van zijn leven door te brengen. Voor het te laat is, wil zijn zoon Raf dat beter begrijpen en zijn vader echt leren kennen. Met het vraagstuk van zijn leeftijd als leidraad gaat Raf op zoek naar sporen van het leven en migratieverhaal van zijn vader. Is de papa die Raf heel zijn leven gekend heeft misschien iemand anders dan hij altijd dacht? Vanwaar die geheimzinnigheid? Is hij in heikele omstandigheden uit Nigeria moeten vertrekken? Is het simpelweg een andere invulling van het concept waarheid, een 'Afrikaanse' manier van naar feiten te kijken? Of was het een pantser om zichzelf te beschermen? In vijf afleveringen zoekt Raf samen met Lander een antwoord op al deze vragen. In de hoop zijn vader écht te leren kennen, voor het te laat is.

'Het menselijke verhaal van elke individuele migrant'

Raf Njotea: 'Ik had geen idee dat mijn papa zo’n spannend leven had! Maar door deze zoektocht zijn we zoveel dingen te weten gekomen. We hebben mensen gesproken die mijn vader veertig jaar geleden kenden, we vonden documenten en foto’s die een zoveel rijker beeld van hem schetsen dan ik ooit had durven dromen. En niet enkel dingen die hem op een piëdestal plaatsen… Ik ben blij en dankbaar dat ik dit nog heb kunnen doen voor mijn papa’s dood. Dus als ik één raad mag geven: praat met je ouders voor het te laat is! Vraag hen over hun leven en over de avonturen die ze beleefd hebben. Want dat hebben ze, dat garandeer ik je.'

Lander Kennis: 'Toen Raf de eerste keer over het geheim van zijn vader begon, had ik nooit gedacht dat dit ons bijna twee jaar in de ban zou houden. Ik ken Rafs vader al van kleins af aan. Een vriendelijke papa die natuurlijk anders was dan andere papa's. In een klein dorpje als Wechelderzande viel dat meteen op. Zijn Nigeriaanse afkomst heeft mijn verbeelding altijd geprikkeld, en het was een enorm voorrecht om deze zoektocht aan de zijde van mijn beste vriend te mogen volgen. Het heeft mijn beeld over migratie van een heleboel clichés en karikaturen ontdaan. Het heeft het abstracte begrip migratie tot zijn ware proporties herleid: dat van het menselijke verhaal van elke individuele migrant.'

Raf Njotea is scenarist en presentator. Hij schrijft o.a. mee aan 'Dertigers'. Lander Kennis werkt als eindredacteur voor tv. Hij is een van de bedenkers en makers van 'Make Belgium Great Again'. Eerder werkte hij mee aan talkshows zoals 'Café Corsari', 'Blijf in uw Kot' en 'Jonas & Van Geel' en won hij samen met de rest van de ploeg een Emmy voor 'Sorry voor Alles'.

Migratie en diversiteit

Het hoofdthema van de podcast 'Ouder' is migratie en diversiteit. Het hoofdpersonage in de podcast en vader van medemaker Raf Njotea, Francis Njotea, is geboren in Nigeria. Raf zelf is scenarist en opiniemaker over thema's als taal, diversiteit en dekolonisering. Ook de componist van de soundtrack, Aiko Devriendt, heeft een eigen migratieverhaal. Net als muziekadviseur Mounir Hathout: zijn vader is afkomstig van Marokko. Raf en Lander werden tijdens hun maakproces inhoudelijk bijgestaan door Layla El-Dekmak, die naast bakken ervaring in podcasts ook een migratieachtergrond heeft (haar vader is Libanees) en het thema als geen ander aanvoelt.

