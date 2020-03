Walter Grootaers besmet met coronavirus

DPG Media heeft vandaag - donderdag 12 maart - vernomen dat Walter Grootaers besmet is met het coronavirus en momenteel in quarantaine zit.

Walter was eind vorige week nog als coach aanwezig op de opnames van 'The Voice Senior' bij VTM. Iedereen die in eerste kring in contact is gekomen met Walter wordt nu gecontacteerd en gevraagd om thuis te blijven. Dit om de verdere verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk in te dijken.

De komende tijd zal bekeken worden wat er met de nog geplande opnames van 'The Voice Senior' zal gebeuren. VTM en alle medewerkers van DPG Media wensen Walter een spoedig herstel toe.