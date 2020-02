Waarom het tweede seizoen 'Love Island' uitgesteld wordt

Foto: RTL 5 - © RTL 2019

Er komt een nieuw seizoen van het realityprogramma 'Love Island'. Of dit op VIER of VIJF komt, is nog niet zeker. Wel is het zeker dat de start van het nieuwe seizoen veel later zal vallen.







En daar zitten onze Rode Duivels en de Olympische atleten voor iets tussen... SBS, de koepel boven de zenders VIER, VIJF en ZES wil de concurrentie van de drukke sportzomer immers vermijden. Zowel het EK voetbal als de Olympische Spelen zullen voor zware concurrentie zorgen. 'Love Island' zal dan pas in augustus een plaats in het programmaschema krijgen. Misschien zelfs als opener van het nieuwe tv-seizoen. Of dit op VIER of VIJF zal zijn, is nog niet uitgemaakt.



Bovendien wordt de tweede reeks niet meer gemaakt door het Vlaams productiehuis Lecter, maar wel door het Nederlandse ITV. Of dit ook zichtbaar wordt op het scherm, is af te wachten.



Bron: HLN



Lees ook: