Waarom de VRT (nog) geen mondmaskers verplicht in de studio's

De recente aanbevelingen over het dragen van mondmaskers op de bedrijfsvloer zorgen voor een aangepast beleid bij de Vlaamse zenders. Bij VTM Nieuws dragen de ankers vanaf vandaag mondmaskers al er gasten aanwezig zijn. Zover wil de VRT nog niet gaan. In een persbericht verklaart de openbare omroep waarom ze dat niet doen.

Vandaag lichtte viroloog Steven Van Gucht het nieuwe rapport van de Risk Assessment Group toe op de persconferentie van het Crisiscentrum en Sciensano. Dat rapport zou aanraden om een mondmasker te dragen op kantoor of in afgesloten, slecht verluchte ruimtes (waar je meer dan 15 minuten doorbrengt met personen van buiten je gezin). De VRT analyseert dit advies grondig (zodra gepubliceerd) maar verplicht voorlopig geen mondmaskers in haar tv- en radiostudio's. Praatgasten die een mondmasker willen dragen, kunnen dit zeker doen.



Viroloog Marc Van Ranst: 'Beide opties zijn verdedigbaar, maar als ik mij niet veilig voel in een studio, zal ik een mondmasker dragen. Als alle maatregelen in de studio gerespecteerd worden, dan is het risico verwaarloosbaar klein en dan kan het mondmasker af voor de tijd van het interview. Het gaat om maatregelen als voldoende afstand bewaren en vooral voldoende ventilatie. Zonder mondmasker zijn mensen beter verstaanbaar en dat is ook belangrijk.'

Uit herhaalde controles in de voorbije maanden bleken de VRT-studio's zeer goed verlucht, zowel bij radio als televisie. De VRT hanteert bovendien zeer strenge veiligheidsmaatregelen in haar studio's, die zijn gevalideerd door virologen, de bedrijfsarts en de preventieadviseur. Alle VRT-medewerkers houden anderhalve meter afstand, nodigen minder gasten uit aan langere interviewtafels, zorgen voor aangepaste microfoons en een continue ontsmetting van interviewtafels en opnamemateriaal.



Viroloog Steven Van Gucht: 'Gesprekken in tv-studio's – met meerdere mensen op afstand aan een tafel – duren meestal niet zo lang. Mijn ervaring is dat tv-studio's meestal zeer grote en goed ventileerde ruimtes zijn, met heel hoge plafonds. De afstand tussen de deelnemers is meestal twee meter, dus op zich is dit OK omdat de gespreksdeelnemers geen hele dag doorbrengen met elkaar.'



Met het oog op de verstaanbaarheid van praatgasten, verplicht de VRT voorlopig geen mondmaskers in haar tv- en radiostudio's. Ondertussen blijven de strenge veiligheidsmaatregelen gelden en optimaliseert de omroep zijn werking voortdurend – zo besliste de VRT op basis van het vorige overlegcomité om buitenlandse gasten te weren tot maandag 1 maart 2021. De VRT volgt ook het overlegcomité van volgende vrijdag op de voet en doet er alles aan om de veiligheid van medewerkers en gasten voorop te stellen.

