'W817'-film wordt een jaar uitgesteld wegens coronamaatregelen

Foto: Ketnet - © VRT 2019

Enkele weken terug mocht MNM-dj Peter Van de Veire tijdens 'De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow' uitpakken met groot nieuws: de 'W817'-film kon worden gemaakt, met dank aan de 50.000 fans die een ticket hadden gekocht.

Vanochtend belde Peter even met Danny Timmermans, bij de fans beter bekend als Tom uit 'W817'. Danny kwam met goed en helaas ook iets minder goed nieuws voor de 'W817'-fans.

Eerst en vooral de bevestiging van het goede nieuws: de 'W817'-film '8eraf!' komt er sowieso. De kaap van 50.000 tickets is ondertussen bereikt, en dat was de voorwaarde om de film te kunnen maken. De opnames van de 'W817'-film waren aanvankelijk gepland voor mei 2020, met een intense voorbereiding in april. Door de verlenging van de coronamaatregelen is het echter niet mogelijk om met de opnames van start te gaan zoals voorzien. De strakke planning is cruciaal om de film op tijd klaar te krijgen voor het fan-evenement in oktober. Daarom is samen met Eyeworks en Kinepolis beslist om de film een jaar uit te stellen tot 2021.

Maar de fans hoeven zich geen zorgen te maken: de film komt er sowieso, én hun ticket blijft geldig. De gereserveerde tickets blijven behouden en overgezet naar volgend jaar. Iemand die een ticket had voor 8eraf! in Antwerpen op de eerste vrijdag van oktober kan dus volgend jaar op diezelfde vrijdag genieten van de film. Alle fans met een ticket zullen volgend jaar minstens vier maanden op voorhand automatisch een nieuwe reservatiebevestiging krijgen door Kinepolis. Meer info op Kinepolis.be.

Ruim 50.000 fans voor '8eraf!'

Begin maart lanceerde de cast van de legendarische Ketnet-reeks bij MNM de oproep om tickets te kopen voor de film. De film kon er namelijk enkel komen als 50.000 fans tussen 4 maart en 4 april een ticket zouden kopen. De opbrengsten van de voorverkoop maken de financiering van de film rond.

'W817'-fans hebben massaal gehoor gegeven aan die oproep. De 50.000 tickets zijn ondertussen allemaal de deur uit. De film zal in 2021 enkel voor de fans met een ticket te zien zijn in de zalen van Kinepolis overal in Vlaanderen mét heel wat extra's en een exclusief bezoek van enkele castleden.

'W817' en '8eraf!'

De komische jongerenreeks 'W817' liep van 1999 tot 2003 op Ketnet, maar wordt tot op vandaag nog herhaald. Verschillende generaties groeiden op met de immens populaire reeks. 'W817' speelt zich af in een studentenhuis waar een aantal jongeren samen wonen. De reeks bracht een originele mix van absurde humor met vaak vrij ernstige thema’s. De film zal niet anders zijn. Onze favoriete kotgenoten zijn 20 jaar ouder. Maar zijn ze ook 20 jaar wijzer?

In de film ontdekken we dat de oude vrienden elkaar na hun studies uit het oog verloren. Ze volgden elk hun dromen en passies en staan op een kantelpunt in hun leven. Op een dag ontvangen ze een mysterieuze videoboodschap van tech-geek Carlo. Hij nodigt zijn oude kotgenoten uit op zijn huwelijksfeest. Tijdens een zeer geanimeerd weekend ontdekken Steve, Birgit, Zoë, Tom en Jasmijn dat er in al die jaren veel en weinig veranderd is. Maar waar is Akke? En wat is Carlo eigenlijk echt van plan?

De film brengt de originele vaste cast van de reeks terug in een nieuw verhaal voor de fans van het eerste uur. En het tweede, en het derde,... Jenne Decleir (Carlo), Govert Deploige (Steve), Kadèr Gürbüz (Birgit), Britt Van Der Borght (Zoë), Danny Timmermans (Tom), Aron Wade (Akke), Machteld Timmermans (Ellen) en Aagje Dom (Jasmijn) spelen de hoofdrollen. Het scenario is geschreven door Bram Renders en Bart Vaessen, (samen met Steve De Wilde de bedenkers van de originele reeks). Pietje Horsten keert terug als regisseur en debuteert hiermee in de bioscoop.

'8eraf!', de 'W817'-film, is een productie van Eyeworks Film & TV Drama, in coproductie met Ketnet en MNM, met de steun van Screen Flanders, de Belgische tax shelter voor filmfinanciering en in samenwerking met SCIO Productions en Kinepolis. Meer informatie via mnm.be.



