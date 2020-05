VTM zoekt kandidaten voor tweede seizoen 'LEGO MASTERS'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Iedere zaterdagavond geven de kandidaten van 'LEGO MASTERS' het beste van zichzelf, en met succes. De VTM-show wordt goed bekeken. Reden genoeg voor een nieuw seizoen. VTM is op zoek naar nieuwe duo's.

Wie is de beste LEGO bouwer? Wie aanvaardt de uitdaging om een ongezien LEGO creatie te bouwen? Slechts één duo gaat aan het eine van de rit naar huis met de felbegeerde titel LEGO Master 2021!

Uitgedaagd worden met opdrachten die je in een beperkte tijd moet volbrengen. Helemaal uit het hoofd, want van bouwtekeningen is geen sprake. Je creaties worden beoordeeld door de jury, experts op gebied van LEGO. De techniek, de creativiteit, het verhaal, de grootte: alles wordt door hen in de weegschaal gegooid.

Ben jij een straffe LEGO bouwer? Beschik je over een stevige dosis fantasie en creativiteit? Laat jouw vaste hand je nooit in de steek? Klik dan hier en schrijf je individueel of samen met je vriend(in), familielid, partner of collega in voor de grootste LEGO uitdaging ooit.