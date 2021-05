VTM zoekt kandidaten voor spannende trip met bestemming: avontuur

VTM zoekt kandidaten voor een nieuw avontuurlijk programma waarin niets is wat het lijkt. Kandidaten die besmet zijn met het reisvirus en klaar zijn voor d ervaring van hun leven maken kans op een onvergetelijke trip.

VTM geeft hen een ticket met bestemming: avontuur. Een reis waarbij kennis hen op pad helpt, maar elke stap vooruit er ook twee achteruit kunnen zijn. Staan jouw zintuigen op scherp? Spring dan mee in het avontuur en schrijf je in via vtm.be.