VTM zoekt hartverwarmende verhalen

Voor een nieuw, hartverwarmend televisieprogramma is VTM op zoek naar jouw verhaal. Een persoonlijk verhaal dat je raakt en je graag wil delen met anderen. Wat heb je meegemaakt het voorbije jaar of waar kijk je naar uit?

Bezorg VTM je mooiste verhaal, je strafste stoot of je persoonlijke vraag. Want iedereen verdient een luisterend oor dus ze horen heel graag wat jou bezighoudt. Stuur jouw verhaal via de website van VTM.