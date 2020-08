VTM zendt klassieker 'Zware Jongens' uit als eerbetoon aan regisseur Robbe De Hert

Gisteren, maandag 24 augustus, verloor Vlaanderen één van zijn bekendste regisseurs, Robbe De Hert. Als eerbetoon zendt VTM nu zondag 30 augustus om 20.35 uur één van zijn grootste successen uit: 'Zware Jongens'.

In deze klassieker uit 1984, die door Robbe De Hert werd geregisseerd, zijn de hoofdrollen weggelegd voor wijlen Gaston Berghmans en Leo Martin.

In de komedie 'Zware Jongens' zien we de legendarische Gaston en Leo op hun best. Gaston is opgegroeid aan de rand van de maatschappij en gaat zo weinig mogelijk om met andere mensen. Leo daarentegen is een erg sociaal iemand. Hij leeft ver boven zijn stand, maar heeft een gouden hart. Door valse cheques te gebruiken en ongedekte kredietkaarten te gebruiken, probeert hij de schijn op te houden. Door een toeval wordt het lot van Gaston aan dat van Leo gekoppeld.

'Zware Jongens' is op zondag 30 augustus om 20.35 uur te zien bij VTM. De film Baywatch, die normaal gezien op dat moment zou worden uitgezonden, verschuift naar een latere datum.



