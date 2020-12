VTM schrapt eindejaarsprogramma 'Kerst met Ballen'

Het eindejaarsprogramma 'Kerst met Ballen' zal niet uitgezonden worden. Dat heeft VTM beslist naar aanleiding van de huidige coronacijfers. Zo schrijft Het Laatste Nieuws.

'Kerst met Ballen' zou een programma worden waarin Natalia, Sean Dhondt, Nora Gharib en Conner Rousseau samen rond de kersttafel in een gezellig huis terugblikken op het jaar met het beantwoorden van persoonlijke vragen en dilemma's aan de hand van ballen uit de kerstboom. Maar VTM heeft nu beslist om dit programma toch niet te maken en uit te zenden.

'Nu de besmettingscijfers opnieuw stijgen en van elke Vlaming grote inspanningen worden gevraagd om de feestdagen in zeer kleine kring door te brengen, voelt het niet juist om het programma uit te zenden. In de plaats brengen we wel de nodige warmte in de huiskamers met de leukste fragmenten uit 'Hoe Zal Ik Het Zeggen?', het succesvolle programma van Jens Dendoncker', verduidelijkt VTM channel manager Maarten Janssen in Het Laatste Nieuws.

Bron: Het Laatste Nieuws