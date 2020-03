'VTM NIEUWS Special: Corona' bij VTM

Foto: VTM © DPG Media 2020

Afgelaste evenementen, universiteiten en hogescholen die via afstandsonderwijs gaan werken, een bezoekverbod voor jongeren onder de 16 in rusthuizen... Omdat het virus nu echt impact krijgt op ons dagelijks leven in Vlaanderen, brengt 'VTM NIEUWS' woensdag om 22.20 uur een Special naar aanleiding van het Coronavirus.

Iedereen die een vraag heeft over het Coronavirus en wat de gevolgen zijn voor het dagelijks leven, kan die insturen via HLN.be.

'VTM NIEUWS'-anker Stef Wauters ontvangt vanavond in de speciale uitzending politici en experten, zoals Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke en viroloog Marc Van Ranst, om daar een antwoord op te geven.

De 'VTM NIEUWS Special' vervangt de voorziene uitzending van 'Telefacts' vanavond.



Lees ook: