VTM NIEUWS-journalist Dirk Van den Bogaert met pensioen

Dirk Van den Bogaert, de Wetstraatspecialist van VTM NIEUWS, gaat na 32 jaar aan de Medialaan met pensioen. Hij werd bij VTM NIEUWS met de nodige luister uitgezwaaid door Stef Wauters én Dany Verstraeten.

Van den Bogaert is een icoon in de Wetstraatjournalistiek. En nu gaat hij met pensioen. VTM NIEUWS liet dat niet onopgemerkt voorbijgaan. Van den Bogaert had vandaag enkele lives vanaf de Wetstraat en om een punt te zetten achter zijn rijkgevulde carrière verraste Dany Verstraeten hem met een ruiker bloemen, vlak voor de ambtswoning van de premier, in het nieuwsbulletin van 19.00 uur.

Hoewel Dirk Van den Bogaert met pensioen gaat, zal hij toch nog de politieke gesprekken op zondagmiddag blijven voorbereiden. Maar deze zondag zal hij voor één keer zélf de politieke praatgast van Dany Verstraeten zijn. Van den Bogaert had voor zondag minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke geregeld, maar die zat mee in het complot. De minister komt zaterdagavond langs en Van den Bogaert zal dan zondag in de praatstoel zitten. Dirk Van den Bogaert is 32 jaar lang aan VTM NIEUWS verbonden geweest.