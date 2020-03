VTM NIEUWS dient klacht in tegen voorbijganger die journaliste kust

Tijdens het VTM NIEUWS van zeven uur zaterdagavond werd journaliste Evelyne Boone tijdens haar live interventie op de wang gekust door een passant.

Niet alleen is dit een aanranding van de eerbaarheid, ook is dit in coronatijden onverantwoord gedrag. De nieuwsredactie en de journaliste in kwestie zullen dan ook een klacht indienen bij de politie tegen de man.

In deze tijden is het cruciaal dat journalisten hun werk kunnen doen en verslag kunnen uitbrengen in veilige omstandigheden. VTM NIEUWS roept ook iedereen op om steeds een veilige afstand te bewaren van journalisten.

Nicholas Lataire, hoofdredacteur a.i. VTM NIEUWS: 'We nemen zelf heel strenge maatregelen om onze journalisten op een veilige manier hun werk te laten doen. Verslaggeving rond corona is nu namelijk cruciaal. We roepen alle mensen op om journalisten hun werk te laten doen en een veilige afstand te houden. Het spreekt voor zich dat we een klacht neerleggen tegen de man in kwestie, niet alleen omwille van coronarisico maar ook omwille van grensoverschrijdend gedrag.'