VTM maakt de herfstvakantie extra gezellig met een dagelijkse familiefilm

Nu we met z'n allen weer massaal thuis zitten, de herfstvakantie verlengd wordt tot 15 november en zowat het hele land opnieuw op slot gaat, komt het erop aan om het binnen extra gezellig te maken.

Tijdens de herfstvakantie steekt VTM een tandje bij om de dagen wat kleur te geven. Van maandag 2 tot en met zondag 15 november zendt VTM elke dag om 9.30 uur een ontspannende familiefilm uit. Een ideale reden om met het hele gezin gezellig onder een dekentje de zetel in te kruipen.

De familiefilm 'Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day' mag op maandag 2 november als eerste de Vlaamse huiskamers opwarmen. Nadien staan ook nog films zoals 'Baba Yega', 'Nine Lives', 'Alice Through The Looking Glass' met Johnny Depp en 'The Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul' - gebaseerd op de populaire boekenreeks 'Het Leven van een Loser' - op de agenda.

Kürt Rogiers lanceert nieuwe oproep voor De Kleurmakers: 'Maak het gezellig en toon hoe je dat doet'

De dagelijkse familiefilms bij VTM maken deel uit van De Kleurmakers, een initiatief waarbij verschillende VTM-gezichten wat kleur in de dag van de kijkers brengen. Dat doen ze door elke dag een ludieke, hartverwarmende of verbindende uitdaging op Vlaanderen los te laten, met als doel voor wat extra ontspanning te zorgen. Kürt Rogiers lanceerde vandaag, zondag 1 november, een nieuwe oproep vanuit zijn eigen zetel.

'We zitten meer thuis, daar kunnen we niet omheen', aldus Kürt. 'Zo'n hele herfstvakantie met zo van die prachtige puberdochters... dat wordt niet evident. Maar gelukkig zendt VTM in de herfstvakantie elke voormiddag een familiefilm uit. Dus kan je gezellig in de zetel zitten, met een lekker dekentje erbij. Als je daarvan dan een foto neemt of filmpje maakt, verschijn je misschien wel bij VTM als één van De Kleurmakers.'

Bekijk de oproep van Kürt Rogiers hier:

Wie De Kleurmaker van de dag wil worden, kan een foto of video insturen via vtm.be of via sociale media met de hashtag #kleurtjedag. De leukste inzendingen zijn ‘s avonds om 20.35 uur te zien bij VTM.