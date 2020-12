VTM-kijkers kiezen zelf meest memorabele muziekmoment in 'De 20 van 2020'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Muziek zet aan tot vieren, maakt gelukkig en brengt troost. Niets beters dus dan dit bijzondere jaar op donderdag 31 december af te sluiten met een dosis muziek en dat doet VTM die dag om 22.45 uur met 'De 20 van 2020'.

In het programma worden de 20 muzikale hoogtepunten van het afgelopen jaar uit heel wat VTM-programma's als 'The Masked Singer', 'The Voice' en 'Liefde voor Muziek' getoond. De volgorde van de top 20 kunnen de VTM-kijkers vanaf nu zélf bepalen door te stemmen op de drie voor hun meest memorabele muziekmomenten via vtm.be.

Daarnaast kan iedereen op oudejaarsavond, donderdag 31 december, ook live zijn wensen en boodschappen voor familie en vrienden insturen via Facebook en Twitter met de hashtag #vtm2021. Die worden dan getoond tijdens 'De 20 van 2020' bij VTM.