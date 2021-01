VTM en VTM 2 klaar voor een veelbelovend voorjaar met maar liefst 17 nieuwe programma's!

Foto: VTM © DPG Media 2021

VTM en VTM 2 zijn klaar voor een veelbelovend voorjaar, met maar liefst 17 nieuwe lokale programma's. Na een jaar waarin de Vlaming meer dan ooit ontspanning en informatie zocht op het tv-scherm, blijft dat ook in 2021 een vaste waarde bij familiezender VTM.

Het VTM-weekend begint er bovendien voortaan al op donderdag, met een extra dosis entertainment. De liefhebbers van pittige reality komen aan hun trekken bij VTM 2.

2020 was het jaar waarin de 'family of channels', met naast VTM ook VTM 2, VTM 3 en VTM 4, werd gelanceerd. Deze familie van zenders palmde meteen 38,5% marktaandeel in in de doelgroep VVA 18-54 en zelfs 39,1% in de jongere doelgroep VVA 18-44. Moederschip VTM boekte vorig jaar een sterke groei van 7,3% marktaandeel en werd met 25,2% de grootste zender van Vlaanderen in de doelgroep VVA 18-54. 2020 werd voor VTM zo het beste jaar sinds 2015.





