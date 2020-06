VTM brengt nieuwe telenovelle 'Lisa' met Tinne Oltmans, Oscar Willems en Anouck Luyten

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Deze maand starten de opnames voor een nieuwe telenovelle voor VTM. Dat telenovelles nog steeds in de smaak vallen, bewijzen de cijfers bij zowel VTM als VTM GO. Momenteel zendt VTM' Sara' opnieuw uit. Met succes: de telenovelle haalt gemiddeld 584.396 kijkers, goed voor een marktaandeel van 27,5% (VVA 18-54).

Ook online scoren de telenovelles: bij VTM GO genereerden 'Sara', 'Ella', 'LouisLouise' en 'David' in totaal maar liefst meer dan 17 miljoen views. 'Sara' is de best bekeken telenovelle op het gratis videoplatform met 10,6 miljoen views en staat op de 2de plaats sinds de lancering van VTM GO. Enkel 'Familie' wordt nog beter bekeken.

Redenen genoeg dus om met 'Lisa' een nieuwe telenovelle te lanceren, gemaakt door De Mensen. De drie hoofdrollen zullen vertolkt worden door Tinne Oltmans ('Ghost Rockers', de musicals 'Doornroosje' en 'Mamma Mia',...), Oscar Willems ('Spitsbroers', 'De Infiltrant', 'Over Water') en Anouck Luyten ('Fair Trade', 'Professor T.', 'Geub', 'De Kotmadam').

Davy Parmentier, creatief directeur VTM: 'Voor het eerst in negen jaar gaan we opnieuw een telenovelle maken. Na het succes dat onze telenovelles het afgelopen jaar opnieuw hebben op VTM GO en de voorbije weken met 'Sara' bij VTM, merken we dat kijkers het genre volop smaken. We zijn enorm blij met onze hoofdcast: Tinne, Oscar en Anouck zijn drie jonge, frisse mensen die enorm veel goesting hebben in deze 'revival' van de telenovelle.'

Tinne Oltmans: 'Toen ik een jaar of 14 was, werd 'Sara' uitgezonden op VTM en ik was echt een gigantische fan. Ik heb élke aflevering gezien en was helemaal mee met het verhaal en de love story en ik keek zo uit naar die ontwikkeling daarvan. Ik ben heel benieuwd om dit verhaal te spelen en ik hoop dat de kijkers even hard mee gaan leven met het personage Lisa als ik toen met Sara.'

Het verhaal

Tinne Oltmans speelt Lisa, die droomt van een carrière als creative in het hippe marketingbureau vlakbij haar huis. Daar woont ze met haar moeder en haar ambitieuze halfzus Katja, vertolkt door Anouck Luyten. De zusjes kijken met grote ogen naar de bruisende wereld van creatievelingen, vloggers, influencers en social media wizzards, en naar één jongeman in het bijzonder: Jonas - een rol van Oscar Willems -, marketeer en zoon van de zaakvoerders. Lisa wil haar leven een adrenalinestoot geven door een job te bemachtigen in het bedrijf. Daar heeft ze zeker de brains en de creativiteit voor. Maar durft ze ook? Want tot nu toe is ze nog nergens geraakt door haar extreme verlegenheid, en moet ze met lede ogen aanzien hoe Katja geregeld met haar ideeën gaat lopen. Zal Lisa stap voor stap haar bedeesdheid overwinnen, en de wereld - inclusief Jonas - verbazen met haar talent?

Het scenario is van de hand van Hugo Van Laere ('Sara', 'Familie') en zijn team, met Elias Mentzel ('#LikeMe', 'Familie') als hoofdregisseur/showrunner. Lisa is een coproductie van De Mensen en Gardner and Domm, in samenwerking met stad Vilvoorde en met de steun van de tax shelter maatregel van de Federale Overheid.

De studio-opnames starten vanaf eind juni in Boortmeerbeek, de buitenopnames worden later aangevat in Vilvoorde. Wanneer de reeks wordt uitgezonden, is nog niet bekend.