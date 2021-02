VTM brengt Nederlandse knikkersensatie 'Marble Mania' naar Vlaanderen

Foto: SBS6/Talpa Network - © William Rutten 2021

Knikkeren is hotter dan ooit en daar zit de Nederlandse tv-show 'Marble Mania' van Talpa's John de Mol voor iets tussen. De show groeide na de eerste aflevering uit tot een echte hype en zette het knikkeren in heel wat families terug op de kaart.

Binnenkort waait de knikkersensatie ook over naar ons land, want VTM haalt 'Marble Mania' naar Vlaanderen en gaat een eigen versie maken van de tv-hit.

In elke aflevering van 'Marble Mania' nemen drie bekende gezichten het tegen elkaar op. Ze spelen in elke ronde eerst een behendigheidsspel: mini-bowlen bijvoorbeeld, of penaltyschieten. Hoe behendiger ze zijn, hoe meer kans ze hebben in de volgende race: de geluksrace. Tijdens die zenuwslopende knikkerrace op steeds een nieuwe, indrukwekkend gebouwde baan, wisselen geluk en pech elkaar constant af. De bekende knikkeraar die het beste presteert op de geluksbanen, verdient de meeste punten en start met de meeste knikkers in de grote finale. In de finale proberen de kandidaten zoveel mogelijk geld te verdienen voor een goed doel. Op deze gigantische finalebaan rollen maar liefst 6000 knikkers. Zwaartekracht, geluk, behendigheid en vooral héél veel knikkerspektakel: daar is het allemaal om te doen in 'Marble Mania'.

Maarten Janssen, Channel manager VTM: 'We zijn bijzonder enthousiast om deze knikkersensatie los te laten op Vlaanderen. 'Marble Mania' is een spannende en spectaculaire show voor het hele gezin en daar blijven we bij VTM voluit op inzetten. Met het succesvolle 'LEGO Masters', dat binnenkort met een nieuw seizoen start, hebben we Vlaanderen al massaal aan het bouwen gezet en hopelijk vinden binnenkort ook de knikkers hun weg naar de huiskamers. De combinatie van prachtige knikkerbanen en spannende races tussen bekende Vlamingen maken van 'Marble Mania' alvast een show boordevol entertainment.'

Wie de host wordt van de Vlaamse versie van 'Marble Mania' en wanneer het programma bij VTM te zien zal zijn, wordt later bekendgemaakt.