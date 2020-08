VTM 2 maakt eerste programma bekend

Nadat VTM vorige week een heuse transformatie aankondigde, kennen we nu al de naam van een gloednieuw Vlaams programma dat te zien zal zijn op VTM 2.

Het programma heet 'Leven en Latem Leven', wordt gemaakt door Niels William en volgt enkele interessante en al dan niet bekende personen die in Sint-Martens-Latem wonen. Onder hen ook Valerie De Booser, de voormalige echtgenote van Clouseau-frontman Koen Wauters. Haar scheiding zal geen plaats krijgen in het programma, maar haar nieuwe leven in de Gentse buurgemeente des te meer. Andere bekende namen die hun opwachting maken, zijn onder andere Kristof en Stefan Boxy, schoenenontwerpster Virginie Morobé en ex-voetballer David Damman. We volgen hen niet enkel in Sint-Martens-Latem, maar ook in hun buitenverblijf in Monaco of Zambia.



Niels William omschrijft het programma als volgt. 'We volgen interessante mensen die zich bezighouden met interessante dingen. Rijkdom is dus geen criterium. We volgen gewoon het dorpsleven, zoals 'Gentbrugge' op Canvas dat ook doet. 'Leven en Latem Leven' is dus geen kopie van ‘The Sky Is The Limit', besluit William.



Wanneer VTM 2 'Leven en Latem Leven' precies zal uitzenden, is op dit moment nog niet bekend.



Bron: Het Laatste Nieuws