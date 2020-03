VRT-zenders zetten zich in om bewegen aan te moedigen

Foto: Ketnet - © VRT 2019

Door de coronacrisis zitten heel wat Vlamingen thuis. VRT wil daarom graag haar steentje bijdragen om ook tijdens deze periode een aanbod aan te bieden om beweging te bevorderen. De verschillende netten van de openbare omroep bieden daarom een specifiek aanbod aan.

Eén

Eén lanceert online Quaran-training met Saartje Vandendriessche. De trainingsschema's en bijhorende video's zijn via de website van Eén te vinden (één.be). Wie niet graag alleen sport of een vast momentje nodig heeft, kan elke woensdag-, vrijdag- en zondagochtend op de Facebookpagina van Eén terecht om 8.30 uur voor een gezamenlijk (maar apart) trainingsmoment. De video’s met de trainingen worden op die momenten gestreamd via Facebook.

Ketnet

Ketnet zette het aanbod voor het onderwijs al in de kijker. Maar ook blijven bewegen is in deze periode belangrijk. Daarom bundelt Ketnet nu ook het bewegingsaanbod op Ketnet.be en in de Ketnet-app. Van dancetutorials van '#LikeMe' en bokstutorials van 'Campus 12' tot 'Mijn Sport is Top' en 'Mijn Dans is Top'; heel wat programma’s en video’s bieden inspiratie voor de kinderen om hen aan te zetten tot sporten.

Ook de Ketnet-wrappers blijven bewegen.

Ketnet veranderde vorige week in #kotnet. Ook de Ketnet-wrappers blijven in hun 'kot' en proberen er samen met de Ketnetters thuis het beste van te maken. Onder de overkoepelende wegwijzer #kotnet blijven de wrappers in verbinding met de kinderen thuis. Ze zorgen elke dag voor leuke filmpjes vanuit hun eigen kot en zetten daarbij ook in op bewegen. Met hun tips, challenges en work-outs zorgen ze ervoor dat ze Ketnetters inspireren om te blijven bewegen.

En voor de allerjongsten is er 'Biba & Loeba' dat de motorische vaardigheden bij peuters en kleuters stimuleert.

Sporza

Samen met wetenschappers, artsen en Sport Vlaanderen roept Sporza onder het motto 'Blijf sporten' op om ook nu te sporten, te bewegen en vooral fit te blijven. Sporza.be biedt praktische tips, handige video's en artikels aan om binnen en buiten te bewegen en aangenaam te sporten. Alle informatie via https://sporza.be/nl/categorie/blijf-sporten/.

Radio 1

Binnen zitten? Dan is het al eens moeilijk om te blijven sporten, ook al weten we dat we dat echt wel beter blijven doen. We zullen doorgaan gidst alle Radio 1-luisteraars doorheen de lastige tijden. Elke dag komt er afwisselend een bewegingscoach ofwel archiefmateriaal (uit Jong van hart en soepel blijven) aan bod. Zo lanceerde Radio 1 dinsdag alvast een gezamenlijk momentje fitness met de grootste basketbalspeelster van ons land: Ann Wauters. Woensdag op de planning? Wielrenner Oliver Naesen.

MNM

Als voorbereiding voor de Warmathons maakte MNM een achtdelige podcast die je helpt om je op te warmen voor de Warmathons. DJ Ann Reymen geeft in Boost - De Podcast je samen met een expert tips en tricks over hoe je je hierop het best kan voorbereiden.

Studio Brussel

Ook Linde Merckpoel roept op tot beweging in de buitenlucht in de dagelijkse videoreeks ''Bij Linde'. Ze polst onder meer bij sporthelden Ann Wauters, Koen Naert, Emma Meesseman, Jonathan Borlée en Yves Lampaert hoe zij trainen in coronatijden.