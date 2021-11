VRT NWS lanceert nieuwe podcast rond jongeren en opinie: 'Snapt ge mij nu?'

In de podcast 'Snapt ge mij nu?' gaat de 24-jarige journaliste Aurélie Boffé in gesprek met jonge twintigers over actuele onderwerpen die polariseren, zoals het Covid Safe Ticket. De podcast verschijnt vanaf vrijdag 26 november tweewekelijks op vrtnws.be.

Aurélie Boffé is zelf ook een jonge twintiger en woont in Brussel. Na haar studies Toegepaste Taal- en Letterkunde en Journalistiek ging ze, twee jaar geleden, aan de slag op de social mediaredactie van VRT NWS.

Aurélie Boffé: 'Heb jij ook het gevoel dat we niet meer kunnen discussiëren zonder elkaar aan te vallen of het laatste woord te willen hebben? Awel, ik ook en ik wil daar iets aan doen. Snapt ge mij nu? is een veilige plek waar ik in gesprek ga met jongeren die het leven niet door dezelfde bril bekijken. Dit is mijn poging om onze versnipperde generatie wat dichter bij elkaar te brengen. En af en toe ook iets bij te leren door de dingen vanuit een andere invalshoek te bekijken.'

Je vindt de podcast hier.

Covid Safe Ticket: het begin van een pasjesmaatschappij?

De eerste aflevering van Snapt ge mij nu? gaat over het Covid Safe Ticket. Hét moeilijke en meest polariserende onderwerp van het moment. Een QR-code die bepaalt wat je wel en niet mag doen. Waar je wel of niet binnen mag. De ene vindt de coronapas geen probleem. Het zorgt ervoor dat onze sociale contacten veilig zijn. De andere vindt dat het verdeeldheid zaait en mensen uitsluit. Wat met onze vrijheid? Is het Covid Safe Ticket moreel verdedigbaar?

In de eerste aflevering gaan de twintigers Marie, Jef, Eva en Roxanne met elkaar in debat.

Marie Baeten: 22 jaar, studeert Gender en Diversiteit aan de Ugent. Ze vindt het Covid Safe Ticket noodzakelijk om terug te gaan naar een min of meer normaal leven.

Jef Druyts: 20 jaar, studeert Politieke Wetenschappen aan de KULeuven. Zit mee aan tafel omdat hij gevaccineerd is uit solidariteit, maar het Covid Safe Ticket vindt hij een stap te ver gaan.

Eva Albers: 28 jaar, gespecialiseerd in mensenrechten, doctoreert aan de KULeuven.

Roxanne Wellens: 23 jaar, journaliste en auteur. Niet gevaccineerd. Neemt deel omdat ze zich uitgespuwd voelt door de maatschappij en het schandalig vindt dat de regering zo omgaat met het volk.

