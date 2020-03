VRT breidt extra educatief aanbod verder uit

De VRT zet nieuwe stappen in het aanbieden van educatieve programma's. Vorige week kondigde VRT aan dat haar aanbod aanpast om leerlingen en leerkrachten te voorzien van een extra educatief aanbod. Dit gebeurde na overleg met Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Nu breidt de VRT het aanbod verder uit met onder meer extra aanbod voor peuters en kleuters van Ketnet Junior.

Minister Benjamin Dalle: 'Meer dan ooit is er nood aan een publieke omroep die informeert, inspireert en verbindt. De VRT neemt in deze moeilijke tijden haar rol op. Voor onze jongste generatie is het van cruciaal belang dat we een ruim aanbod aan programma’s kunnen aanbieden via lineaire netten en via streaming op VRT NU.'

Minister Ben Weyts: 'Via de samenwerking met de VRT kunnen we quasi elk kind bereiken. Niet elk kind heeft toegang tot internet en een pc thuis - zeker niet nu ook veel ouders van thuis uit werken en zo beslag leggen op de gezinscomputer. Met een sterk aanbod op TV ondersteunen we de inspanningen die de leerkrachten nu leveren voor de leerlingen.'

Ketnet Junior zorgt voor extra educatief aanbod voor de allerkleinsten

Ketnet Junior wil er ook nu zijn voor de allerkleinsten en daarom werd er beslist om het lineair aanbod uit te breiden. Ketnet Junior is vanaf donderdag te vinden doorheen de dag op de verschillende zenders van VRT.

Van 6 tot 7.30 uur op het kanaal van Ketnet

Van 8.30 tot 9.00 uur op het kanaal van Eén

Van 10 tot 18.45 uur op het kanaal van Canvas

Digitaal is Ketnet Junior een hele dag te bekijken via KetnetJunior.be en via de Ketnet Junior-app

Het aanbod lineair en digitaal bevat programma’s die heel wat vaardigheden van de kleuters en peuters stimuleren bijvoorbeeld Boris en Binti (taalverwerving), Ridder Muis (doorbreekt genderstereotypering),...

Ketnet brengt online een aanbod van educatieve programma's waarmee leerkrachten en leerlingen aan de slag kunnen gaan. Het aanbod wordt dagelijks uitgebreid met programma's die zich richten op verschillende leerdoelen, zoals bijvoorbeeld De Geonauten (wereldoriëntatie), Zooks (milieu) en Lucas enzo (Frans). Een volledig overzicht van het educatief aanbod van Ketnet is terug te vinden op Ketnet.be.

Ook 'Karrewiet' blijft het nieuws op de voet volgen, zowel via Ketnet.be als dagelijks op Ketnet om 17.50 uur. Alle informatie over het Coronavirus op kindermaat is terug te vinden op een handige overzichtspagina.

Daarnaast verandert Ketnet de komende weken in #kotnet. Ook de Ketnet-wrappers blijven binnen in hun 'kot' en proberen er samen met de Ketnetters thuis het beste van te maken. Onder de overkoepelende wegwijzer #kotnet blijven de wrappers in verbinding met de kinderen thuis. Ze zorgen elke dag voor leuke filmpjes vanuit hun eigen kot, er komen quizjes, challenges, ochtendgymnastiek, interactieve uitdagingen, … en ze kijken mee naar alle extra educatieve content die Ketnet aanbiedt. Zo verspreidt ook Ketnet de boodschap van verbondenheid, solidariteit en connectiviteit.

Eén

Het educatief blok op Eén wordt aangepast met educatieve content van Ketnet Junior tussen 8.30 en 9.00 uur. Hiermee biedt één een educatief aanbod voor de allerkleinsten. De verschillende programma's stimuleren specifieke vaardigheden van peuters en kleuters.

8.30 uur: 'Tik Tak' (perceptie en beweging: vorm, kleur, muziek) voor kinderen van 1 tot 3 jaar

8.35 uur: 'Kaatje Kameraadjes' (wereldoriëntatie: dagdagelijkse gewoonten) voor kinderen van 2 tot 5 jaar

8.40 uur: 'Bieba & Loeba' (motorische vaardigheden) voor kinderen van 3 tot 6 jaar

8.50 uur: 'Yetili vertelt' (leesvaardigheid) voor kinderen van 4-7 jaar

Een overzicht van het volledig educatief aanbod van Eén is terug te vinden op één.be

Canvas

Canvas biedt diverse documentaire reeksen aan op de VRT NU pagina met een extra educatief aanbod waaronder 'Kleine Helden', 'Bonjour Congo' en 'Klimaatbetoog'.

Stubru en MNM: Flo Windey en Lotte Vanwezemael slaan de handen in elkaar om jongeren te informeren over seks en corona

Het zijn onzekere tijden, en jongeren zitten met veel vragen. Ook over seks en corona. Flo Windey van Studio Brussel, die de YouTube-reeks 'Flowjob' presenteert, en Lotte Vanwezemael, huisseksuoloog van MNM, deden daarom een oproep bij die jongeren om te laten weten met welke vragen ze zitten. Die vragen beantwoorden ze in een video die de twee netten samen maakten en deelden op sociale media. De antwoorden werden opgesteld in samenspraak met virologen Steven Van Gucht en Erica Vlieghe.

Sporza@School

Ook Sporza wil in deze periode de leerkrachten en leerlingen graag iets bijbrengen. In Sporza@School kunnen zij de komende dagen alles ontdekken over de Olympische Spelen.