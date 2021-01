'Voulez-vous coucher avec moi?': eerste 6 singles daten tussen de lakens in 'Uit De Kleren'

Foto: VTM - © DPG Media 2021

Hoe avontuurlijk ben je tussen de lakens? Heb je ooit al een orgasme gefaket? En durf je elkaar te zoenen? Het zijn maar enkele van de persoonlijke vragen en fysieke opdrachten die de singles via het grote scherm voorgeschoteld krijgen in de spannende datingshow 'Uit De Kleren'.

Dinsdag 26 januari zien de VTM 2-kijkers om 21.45 uur hoe de dates van Tori & Niels, Athita & Dean en Femke & Angelo beginnen waar ze normaal eindigen: in bed. Stapsgewijs kleden ze elkaar uit tot hun ondergoed en kruipen samen tussen de lakens om elkaar op een korte, maar intense tijd te leren kennen. Dat zorgt meteen voor uiteenlopende en ontwapenende gesprekken: over de drang naar ruigere seks en het bedriegen van je partner tot de passie voor Harry Potter en spaghetti. En dat zo'n intiem half uur in bed de temperatuur doet stijgen, bewijst de eerste kus.

De ingetogen Tori (25) uit Sint-Niklaas en avonturier Niels (25) uit Zandhoven zijn de eersten die zich - letterlijk - blootgeven en daten zonder filter. 'Ik wil graag zien welk vlees ik in de kuip heb', klinkt het bij Tori. Slaat de vonk over wanneer ze de opdracht krijgen om elkaar een minuut lang te knuffelen?

Ook levensgenieter Dean (23) uit Ninove en de goedlachse Athita (22) uit Antwerpen kleden elkaar uit op hun eerste date. 'Vrouwen uitkleden is één van mijn hobby’s. Ik ga iedereen tonen hoe het moet', lacht Dean. De twee ontdekken in bed onder andere van elkaar hoe belangrijk ze seks vinden in een relatie.

Geeky Femke (21) uit Betekom en de speelse Angelo (28) uit Nazareth vormen het derde koppel dat na een intiem half uur in ondergoed beslist of ze bij elkaar in bed blijven liggen, of elk hun eigen weg opgaan mét kleren. Eén iets springt bij Femke meteen in het oog: 'Zijn boxershort was wel gewaagd.'

De afleveringen van 'Uit De Kleren' zijn ook te (her)bekijken op VTM GO.

'Uit De Kleren', dinsdag 26 januari om 21.45 uur bij VTM 2.