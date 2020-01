Volle zalen voor avant-première van '#LikeMe'

Foto: Ketnet - © VRT 2020

Het was aanschuiven geblazen vandaag in Kinepolis Antwerpen. Heel wat Ketnetters en hun ouders kwamen er in avant-première kijken naar de eerste 2 afleveringen van het nieuwe seizoen van de razend populaire Ketnet-reeks '#LikeMe', in aanwezigheid van de cast.

Ze ontdekten er hoe het met Caro en haar vrienden gaat na afloop van seizoen 1 en konden als eersten enkele gloednieuwe Vlaamse en Nederlandstalige klassiekers beluisteren.

Ook later op de dag, op zaterdag 4 en zondag 5 januari kunnen Ketnetters nog genieten van '#LikeMe' in avant-première:

- vrijdag 3 januari: Antwerpen - Gent

- zaterdag 4 januari: Brugge – Kortrijk

- zondag 5 januari: Leuven – Hasselt

De tickets voor de voorstellingen gingen razensnel de deur uit, intussen zijn er meer dan 13.000 tickets verkocht. De Avant-premières in Gent, Brugge, Kortrijk en Leuven zijn volledig uitverkocht en voor Hasselt en Antwerpen zijn er nog maar enkele tickets over.

'#LikeMe' seizoen 2: het verhaal

De zomervakantie loopt op haar einde en iedereen maakt zich weer klaar voor een frisse start aan ‘t SAS in Antwerpen. Na het afgelopen, toch wel bewogen, schooljaar besloot Caro Timmers terug te verhuizen naar de Ardennen waar ze met haar vader Peter Timmers de draad terug probeert op te pikken. Dat blijkt zonder mama Kristel toch niet zo vanzelfsprekend te zijn. Ook in Antwerpen loopt niet alles zoals voorheen. Camille ondervindt nog elke dag de gevolgen van haar daden van vorig jaar en heeft haar plek afgestaan aan de nieuwe Queen Bee: Merel. Vindt Caro haar draai in de Ardennen en valt alles weer in de plooi in Antwerpen?

'#LikeMe' is een coproductie van Fabric Magic en Ketnet, vanaf zondag 12 januari om 8.50 uur op Ketnet.