'Vlaanderen Vakantieland' keert terug op Eén

'Vlaanderen Vakantieland' keert terug op En

En werkt momenteel aan een nieuwe versie van het iconische programma 'Vlaanderen Vakantieland'. Dat zal dit voorjaar met een eerste seizoen al te zien zijn op En en keert ook later in het najaar nog terug op En.

Het programma wordt ondersteund door Toerisme Vlaanderen. Met 'Vlaanderen Vakantieland' wil Eén opnieuw inspiratie bieden voor reizen in eigen regio, op een moment dat we daar allemaal nood aan hebben. Want - zo toont het succes van onder andere 'Reizen Waes: Vlaanderen' aan - de Vlaming heeft in deze tijden meer dan ooit zin om te genieten van eigen streek.

Frederik Delaplace, CEO VRT: 'Als openbare omroep hebben we een gidsfunctie, mensen begeleiden in de wirwar van mogelijkheden. In deze bizarre tijden, waarin we niet of moeilijk naar het buitenland kunnen reizen, willen we mensen inspireren om eropuit te trekken in onze regio en bijzondere plekken en activiteiten te ontdekken. 'Vlaanderen Vakantieland' is altijd geliefd gebleven bij de Vlaming. Met de hedendaagse invulling die het nu zal krijgen, zal deze sterke titel terug voor veel inspiratie bij de kijkers zorgen.'

Zuhal Demir, Vlaams minister van Toerisme: 'Het afgelopen jaar heeft de Vlaming zijn Vlaanderen herontdekt. Plots beseften we dat we helemaal niet lang hoeven te reizen om te genieten van rust of avontuur in de mooie natuur en van lekker eten en drinken. Massaal trokken we erop uit in eigen land en gingen we op zoek naar de verborgen parels die Vlaanderen rijk is, van Leut tot Lampernisse. Mijn tv zal alvast aan staan wanneer het legendarische 'Vlaanderen Vakantieland' al die Vlaamse troeven ook opnieuw bij de Vlaming in de huiskamer brengt.'

Peter De Wilde, CEO Toerisme Vlaanderen: 'Het tv-programma 'Vlaanderen Vakantieland' vormt zonder enige twijfel een perfecte etalage voor toeristisch Vlaanderen. Het richt de schijnwerper op al die mooie, soms nog verborgen plekken en toeristische troeven van Vlaanderen, maar ook op de mensen die op die plekken wonen en werken of op bezoekers uit binnen- of buitenland die er gewoon te gast zijn. We zijn bij Toerisme Vlaanderen dan ook bijzonder blij dat het programma terug is van weggeweest en gaan het met veel plezier mee ondersteunen. Vlaanderen vakantieland zal er zonder enige twijfel toe bijdragen dat onze toeristische bestemming na een bijzonder moeilijke periode opnieuw gaat floreren, en laat dat nu net de doelstelling zijn van hoe wij het toerisme van de toekomst zien en wat wij 'Reizen naar Morgen' noemen.'

De volledig vernieuwde versie van 'Vlaanderen Vakantieland' wordt een wekelijks programma van 15 minuten dat zich volledig focust op Vlaanderen. Het wil kijkers inspireren om de eigen regio te ontdekken en er komt een brede waaier aan bestemmingen, ervaringen en activiteiten aan bod doorheen de reeks. Een aantal bekende en minder bekende gezichten zullen in het programma te zien zijn en nemen de kijkers mee op avontuur en delen hun ervaringen.

'Vlaanderen Vakantieland' is later dit voorjaar te zien op Eén en keert ook nadien nog terug.



