'Vive le Vélo' blijft thuis

Foto: Eén - © VRT 2020

Donderdag was op Eén de laatste aflevering te zien van 'Vive la Vie'. Presentator Karl Vannieuwkerke mag nu even op vakantie en begint daarna aan de voorbereidingen van 'Vive le Vélo'. En dat programma zal er dit jaar wat anders uitzien.

Op 29 augustus start de Ronde van Frankrijk. En dan gaat ook 'Vive le Vélo' weer van start. Maar anders dan voorgaande jaren zal Karl Vannieuwkerke met zijn ploeg niet mee door Frankrijk reizen. Vannieuwkerke zal 'Vive le Vélo' dit jaar vanuit eigen land maken. Dat heeft hij zelf aangekondigd.

De beslissing om dit jaar niet naar Frankrijk te trekken werd genomen samen met het netmanagement van Eén. Vannieuwkerke noemt het een verstandige beslissing. 'We voelen nu al dat elke dag nieuwe gasten overbrengen naar 21 verschillende locaties in Frankrijk een quasi onmogelijke opdracht zou zijn. En bovendien zou het onbegonnen werk en onverantwoord zijn om met hen in de loop van de dag in de buurt van het Tour-circus te komen. Dan moet je je terecht afvragen waarom je ze naar Frankrijk zou halen', zo citeert Het Laatste Nieuws de presentator.

Karl Vannieuwkerke benadrukt verder nog dat 'Vive le Vélo' écht een talkshow over de Tour blijft en dat de makers nu ook gasten aan tafel zullen krijgen voor wie het anders onmogelijk is om naar Frankrijk af te reizen.'

En ook voor de fans van Astrid Stockman is er goed nieuws. Ze stal vele harten in 'Vive la Vie' en dat zal ze ook in 'Vive le Vélo' doen. De sopraan maakt ook in deze programmareeks weer haar opwachting.

'Vive le Vélo' staat gepland vanaf 29 augustus en loopt tot het einde van de Tour de France, op 20 september.

Bron: Het Laatste Nieuws