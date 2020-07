Vincent Fierens en Bab Buelens klinken op hun laatste Qmusic-ochtendshow van de zomer

Foto: Qmusic - © DPG Media 2020

Qmusic-dj Sam De Bruyn maakte vanavond twee uur live radio in Knokke-Heist voor 'De Hotspotter'. Als verrassing nam hij Q-collega's Vincent Fierens en Bab Buelens mee.

Vincent en Bab klonken tijdens het apero moment mee op de zomer en hadden nog iets te vertellen aan de Qmusic-luisteraars. Vincent zal in het najaar de avondspits van Qmusic voor zijn rekening nemen met Sam.

'Sam kan er van meespreken, maar na zo'n reeks ochtendshows moet je toch even recupereren van het ritme. En Sam en ik hebben nog een gloednieuwe avondspits voor te bereiden', klonk het. Dat betekent dat Vincent en Bab morgenvroeg, vrijdag 17 juli, hun laatste ochtendshow samen presenteren op de Q-Hotspot in Oostende. 'Ik heb mij rot geamuseerd en vriendschappen gesloten voor het leven', aldus Bab. 'Ik heb mogen proeven van hoe leuk het wel niet is om radio te maken. En of het geslaagd was. Ik denk maar aan momenten als de opening van de Q-Hotspot, het testen van de veiligheid in Plopsaland en onze bijdrage aan de actie van 'Make Belgium Great Again'.'

Ook voor Vincent was het een reeks ochtendshows om niet snel te vergeten. 'Het was geweldig om Vlaanderen wakker te maken met iemand zo enthousiast als Bab. Ook al vertelde Bab dat ze geen ochtendmens is, daar heb ik toch niet veel van gemerkt', lacht Vincent. 'Ik heb haar alvast bij de favoriete contacten in mijn gsm gezet voor in de toekomst. Zo snel is ze nog niet van mij af.'

Vanaf maandag 20 juli zullen de Qmusic-luisteraars Sarah Mylle elke weekdag van 6.00 tot 9.00 uur horen.