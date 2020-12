VIER werkt mee aan 'Kerst met 11 Miljoen'

Foto: Eén © VRT 2020

Het was al eerder aangekondigd. VTM, En, La Une (RTBF) en RTL-TVI slaan op kerstavond de handen in mekaar voor de gezamenlijke tv-special 'Kerst met 11 Miljoen'. En nu springt ook VIER mee in het project.

In 'Kerst met 11 Miljoen' zingen Belgische artiesten van op bijzondere plekken in ons land, zijn er luchtbeelden, korte getuigenissen en een herdenkingsmoment voor de slachtoffers van het coronavirus.

De Vlaamse presentatoren zijn Danira Boukhriss Terkessidis voor Eén en Cathérine Moerkerke voor VTM. VIER vaardigt als presentator James Cooke af. De SBS-zender zegt in Het Nieuwsblad dat ze het 'een leuk initiatief vinden waar ze graag mee de schouders onder zetten'.

'Kerst met 11 Miljoen' is donderdag 24 december te zien op Eén, VTM, VIER, La Une en RTL-TVI.