VIER, VIJF én ZES verleggen de grenzen in 2020

VIER, VIJF n ZES verleggen de grenzen in 2020

SBS start 2020 breder en spraakmakender dan ooit met een recordaantal van 36 Vlaamse programmatitels: naast het vertrouwde avontuurlijke 'De Mol' en 'Expeditie Robinson' lanceert VIER het splinternieuwe 'Over de Oceaan'.

Het nieuwe, én meteen dagelijkse, human interest programma 'Dank u Dokter' en de nieuwe docureeksen 'Het Parket' en 'Meesters' krijgen het gezelschap van nieuwe seizoenen van vaste waarden 'Topdokters', 'De Rechtbank' en 'Ooit Vrij'. Terwijl het vijfde seizoen van 'The Sky is the Limit' de meest spraakmakende Vlaamse getuigen in beeld brengt, geeft Evi Hanssen na 'Help! Mijn Borsten Staan Online' deze keer ouders tips in de gloednieuwe reeks 'Help! Mijn Kind Kijkt Porno'.

Naast nieuwe afleveringen van de reeksen 'Auwch_', 'Het Is Ingewikkeld' en de online jongerenreeks 'wtFOCK' kondigt programmadirecteur Annick Bongers niet minder dan vijf nieuwe Vlaamse fictiereeksen aan: 'Bovenop de nieuwe reeksen 'Grond', 'Fuck You Very, Very Much' met onder andere Frances Lefebure en 'De Kist' van Pedro Elias, komt de verfilming van het boek 'Mijn Slechtste Beste Vriendin' in 2020 met onder andere Maaike Cafmeyer en Clara Cleymans dagelijks op het Vlaamse scherm. Woestijnvis ontwikkelt de veelbelovende nieuwe fictiereeks 'Nonkels' van Jelle De Beule, Rik Verheye en Koen De Poorter en ook de gloednieuwe sketchenshow 'Influencers' komt er nog aan.'

'Gert Late Night' maakt ook dit jaar weer twee nieuwe seizoenen op VIER, 'De Slimste Mens ter Wereld' start het 18de topseizoen, terwijl ook 'Blind Gekocht', 'Stukken van Mensen', 'De Sollicitatie' en 'Bake Off Vlaanderen' met nieuwe afleveringen op de afspraak zijn. SBS brengt ook de ultieme verleiding in de Vlaamse huiskamers met nieuwe seizoenen van 'Love Island' en 'Temptation Island'. In 'Sports Late Night' en de Champions League staat topvoetbal centraal, de opvolger van Julie Vermeire zal gekroond worden in het derde seizoen van het druk bekeken 'Dancing with the Stars'.

De SBS-programmadirecteur besluit: 'Dat we ook met 'Huizenjagers' in 2020 voor het eerst naar het buitenland gaan, typeert meteen de manier waarop we in alle tv-genres met SBS grenzen verleggen: we claimen avontuur, verleiding, human interest, fictie en breed entertainment door bekende titels uit te breiden met gloednieuwe formats. Maar liefst één op de drie SBS-programma’s is in 2020 gloednieuw en versterkt de succesvolle programmamix van de afgelopen seizoenen. Niet toevallig hebben we een nieuw historisch record gevestigd: VIER, VIJF en ZES sloten 2019 af met 20.5% marktaandeel op de commerciële doelgroep VVA 18-54. In 2016 had SBS 17,9%, in 2017 19,3% en in 2018 20,1%. Zo eindigt SBS als enige Vlaamse zendergroep het jaar met groei op de belangrijkste commerciële doelgroep, en hebben we de koers ingezet om met SBS op termijn verder te groeien naar een marktaandeel van 25 procent.'

Dit voorjaar bij SBS

'Help! Mijn Borsten Staan Online'

Evi Hanssen neemt je mee naar de donkerste kant van het internet, waar je pikante selfie plots niet meer privé is, waar de lieve jongen die met je dochter aan het chatten is plots een man van 57 jaar blijkt te zijn en waar die ene gênante foto het perfecte middel blijkt te zijn om je voor een paar honderd of duizend euro af te persen. Welkom in het nieuwe wilde westen, de wondere wereld van sexting, grooming, catfishing en sextortion. Vier fenomenen, vier afleveringen, het internet zoals je het liever nìet wil leren kennen.

Een naaktfoto versturen lijkt in eerste instantie onschuldig maar de gevolgen zijn vaak verwoestend. Is het mogelijk de naaktbeelden ooit te laten verdwijnen of zullen deze je de rest van je leven achtervolgen? Evi praat met slachtoffers en experten en beantwoordt alle vragen. Evi gaat ook de confrontatie met de daders niet uit de weg. Help! Mijn Borsten Staan Online wil het taboe rond deze thema’s doorbreken, want vooral schaamte overheerst bij de slachtoffers, terwijl het echt iedereen kan overkomen. Vanaf 27 januari om 21.30 uur.

'Help! Mijn Kind Kijkt Porno'

Na de docureeks 'Help! Mijn Borsten Staan Online' belicht Evi Hanssen ook het pornogebruik bij jongeren. Recente cijfers tonen aan dat het kijken naar porno geen uitzondering meer is. Bij de huidige online generatie is de toegang tot porno ook veel makkelijker, want met de smartphone zit de wereld van porno in hun broekzak. Evi gaat op onderzoek en polst bij jongeren of ze naar porno kijken en wat het effect is van porno op hun eigen seksualiteitsbeleving. Alhoewel jongeren beweren dat er geen taboes meer zijn, blijkt het allesbehalve eenvoudig om het onderwerp openlijk bespreekbaar te maken. Maar uiteindelijk slaagt Evi erin om met de jongeren én hun ouders hun porno-ervaringen te bespreken.

'Boerenjaar'

Of 2019 onthouden zal worden als een Boerenjaar valt nog af te wachten. De droogte was uitzonderlijk. De uitdagingen voor de verschillende boerenfamilies zijn groot, maar de passie waarmee ze hun job doen is nog veel groter. Dat kan ook niet anders als je weet dat elk jaar 1000 boeren moeten stoppen, omdat ze geen opvolger vinden of omdat het financieel niet meer leefbaar is. Boerenjaar volgt een 6-tal boeren doorheen de seizoenen, de hoogtepunten en de tegenslagen. En voor elk van de boeren was 2019 een scharnierjaar. Boer zijn is geen nine-to-five job, maar een toegewijde way of life.

Gastvrij en gul nemen de gezinnen ons mee in hun intiemste familiekring, waar niet alles uitgesproken is en soms stevige woorden vallen. Waar tradities en ervaring soms botsen met onstuimige jeugdigheid en innovatie. Waar grote risico’s genomen worden. Waar de weergoden oppermachtig zijn. En waar de boeren alles over hebben voor hun land, hun dieren en hun oogst. Elke dinsdag om 21.30 uur.

'Influencers'

Het woord influencer, aldus Van Dale, is iemand die, via sociale media, invloed uitoefent op een bepaalde doelgroep. Het is de stem van de nieuwe generatie en meteen ook de titel van het nieuwe sketchprogramma van productiehuis Koeken Troef voor VIER.

Iedereen die thuis is op het wereldwijde web kent ze wel, de #foodies, #vloggers, #followme en #instaTravellers, die maar al te krampachtig proberen mensen naar hun kanalen te lokken. In 'Influencers' wordt – op humoristische wijze – de draak gestoken met mensen die zich via sociale media trachten te profileren als trendsetters. Daarmee doen ze een – niet zo succesvolle - gooi naar hun eigen eeuwige #InstaFame op het internet. Hun dwaze pogingen om in de smaak te vallen, de strijd om een record aantal likes, de domme grenzen die ze proberen te verleggen of de heerlijke leegheid van hun bestaan zullen deze #funnysketches aan elkaar rijgen. Maar hoe dwaas en lachwekkend ook, soms verdienen ze ook ons mededogen. Want 'Influencers' gaat ook een beetje over mensen die, zoals zovelen, een verschil willen maken in dit aardse leven en willen meetellen door een kleine afdruk te maken van hun bestaan.

De personages worden gespeeld door een fijn ensemble van komische acteurs en leuke oudgedienden gecombineerd met nieuw opwindend talent. Hakim Chatar, Rik Verheye, Louise De Bisscop, Joke Emmers, Eva Binon, Stijn Steyaert, Tom Audenaert, Andrew Van Ostade. De regie van Influencers is in handen van Peter (Pietje) Horsten, Bart De Pauw en Kenneth Taylor.

'Het Parket'

Voor de eerste keer in zijn bestaan opent 'Het Parket' de deuren om een inkijk te geven in zijn werking: van de winkeldief die op de rooster wordt gelegd door de parketmagistraat, over de openbare aanklager die zich minutieus voorbereidt op een assisenzaak tegen een moordenaar, tot de magistrate die ter plaatse komt bij een moordzaak. Eén jaar lang volgen de cameraploegen alle activiteiten voor en achter de schermen van 80 magistraten en 200 medewerkers, verspreid over drie afdelingen in Gent, Oudenaarde en Dendermonde. Het Nieuwshuis ontwart in deze docureeks het schier eindeloze kluwen achter de schermen van het openbaar ministerie: jeugd- en familiezaken, dagdagelijkse straatcriminaliteit, moordzaken, economische en financiële fraude, slachtofferonthaal,…

'Expeditie Robinson'

Dit seizoen strijden 16 onbekende avontuurlijke Belgen en Nederlanders in een nieuw seizoen 'Expeditie Robinson' voor de titel van 'Beste Robinson 2020'. Wie is het taaiste volk? Vlamingen of Nederlanders? In de ultieme overlevingsstrijd gaan ze de strijd aan met de honger, de natuur, de verveling én vooral: met elkaar. Hoe overleven ze de anderen? De presentatie ligt in handen van Bartel Van Riet en Geraldine Kemper. Koen, Natassia, Thomas, Ruth, Kevin, Liesbet, Niels en Farah vormen samen het Vlaamse kamp. De strijd der lage eilanden gaat van start op donderdag 23 januari om 20.35 uur.

'Topdokters'

Vanaf maandag 27 januari laten acht dokters uit verschillende disciplines opnieuw in hun hoofd en hart kijken in een gloednieuw, zevende seizoen van de succesvolle humaninterestreeks. Allemaal hebben ze een eigen missie waarvoor ze dagelijks hun eigen grenzen verleggen, ook letterlijk. Want dit keer volgt de reeks de dokters zowel tijdens hun werk in België als ver weg over de landsgrenzen heen: van zware schisisoperaties in Iran en chirurgie in het door ebola geteisterde Oost-Congo tot gevaarlijke militaire missies in conflictgebieden. De dokters maken elke dag opnieuw het verschil, in binnen- en buitenland.

Dit seizoen volgt 'Topdokters' prof. Nasser Nadjmi (MKA-chirurg), dr. Marijke De Raes (militair spoedarts), dr. Reginald Moreels (humanitair chirurg), prof. Guy-Bernard Cadière (digestief chirurg), dr. Inge Van Herreweghe (neonatoloog), prof. Willem Ombelet (fertiliteitsarts), prof. Maurice Mommaerts (MKA-chirurg) en dr. Bart Vanderheyden (militair chirurg). Topdokters is er elke maandag om 20.35 uur.

'The Sky is the Limit'

De onvolprezen docureality van Peter Boeckx over de rijken der Belgische aarde. Boeckx volgt de voetsporen van the rich and infamous, steenrijke Belgen die het graag breed laten hangen. Maar wat drijft hen nog? Waar dromen zij van? Waar worden zij nog gelukkig van? En maakt geld echt gelukkig? Peter Boeckx keert terug en dit keer met een volledig nieuwe cast. Een exclusieve blik op de levens van succesvolle landgenoten. From zero to hero. Stuk voor stuk harde werkers die het op eigen houtje gemaakt hebben. Vanaf 29 januari, elke woensdag om 20.35 uur op VIER.

'Het Is Ingewikkeld'

Lien (An Miller) en Peter (Ben Segers) leven nog steeds gescheiden in hetzelfde huis. Om de week de ene in de kelder, de andere in het huis met de kinderen. Wanneer Charlotte, de nieuwe vriendin van Peter, al maar meer komt inwonen en ook de zus van Lien met haar pasgeboren baby intrekt, staat het huis helemaal op stelten. Maar de baby doet oude herinneringen herleven en het ijs tussen Lien en Peter smelten.

Met ook Charlotte Vandermeersch, Lize Feryn, Bert Haelvoet, en een opvallende gastrol voor Filip Peeters als de Tinder-date van An Miller.

'Sports Late Night'

'Sports Late Night' brengt ook dit jaar opnieuw alle samenvattingen van alle voetbalmatchen in de Jupiler Pro League. Op vrijdag en zaterdag gidsen Gilles De Coster, Bart Raes en Joris Brys de voetbalfans door de hoogtepunten van de dag. Op zondag worden ze bijgestaan door de beste analisten van het land - Geert De Vlieger, Hein Vanhaezebrouck en Bob Peeters - en krijgen ze heel wat bekende gasten uit het voetbalmilieu over de vloer. 'Sports Late Night' volgt ook de Belgen in het buitenland op de voet en zorgt voor een overzicht met alle hoogtepunten van wedstrijden uit de Engelse, Spaanse, Duitse en Italiaanse competitie.

Champions League

De UEFA Champions League is het summum van wat het voetbal te bieden heeft in Europa. In het najaar van 2019 werd de kijker al verwend met het spel van twee Belgische ploegen in de groepsfase: Club Brugge en Racing Genk. Dit voorjaar staan er in de knockoutfase van het prestigieuze voetbaltoernooi nog meer topaffiches om van te smullen op het programma. Denk maar aan Chelsea vs. Bayern München, Borussia Dortmund vs. PSG, Manchester City vs. Real Madrid of Napoli vs. Barcelona. Alle dinsdagwedstrijden zijn live te volgen op VIER met daarna een uitgebreide samenvatting van de overige wedstrijden van die dag.

'Huizenjagers'

'Huizenjagers' staat seizoen na seizoen steviger in zijn schoenen. Het concept van het zesde seizoen blijft dan ook ongewijzigd: binnenkijken, binnenkijken, binnenkijken. En dat met de centrale vraag die niemand onberoerd laat: hoeveel moet dat hier nu kosten? 10 weken lang schuimen gepassioneerde makelaars van maandag tot donderdag alle streken van Vlaanderen af om het droomhuis van de veeleisende kandidaat-kopers te vinden. Wie slaagt in deze moeilijke opdracht mag zich op het einde van de week de beste makelaar noemen.

Ketnet-wrapster Sien Wynants schakelt de 'Huizenjagers' in om voor haar de ideale woning te vinden. En champagne is op zijn plaats, want in de 50ste uitzendweek van het programma - de 'Jubileumweek' - keren ook enkele bekende makelaars terug: ex-profvoetballer Cisse Severeyns, presentatrice en ex-Miss Belgian Beauty Evelien Hoste en voormalig Kotmadam-acteur Bert Van Poucke aka ‘Hugo’.

In de eerste week - vanaf maandag 20 januari elke dag om 19.45 uur - pakt de reeks al meteen uit met een primeur: geen drie, maar vier 'Huizenjagers' nemen plaats in het busje. En dat omdat de ‘IMMOTWINS’ meedoen, een identieke tweeling die alles samen doet en dat betekent dus ook samen op huizenjacht gaan.

'Blind Gekocht'

Na een steengoed debuut, krijgt ook het woonprogramma 'Blind Gekocht' een vervolg. In het kraaknieuwe seizoen trekt Dina Tersago opnieuw de baan op samen met aankoopmakelaar Béa Vandendael en interieurarchitect Bart Appeltans. Zij hebben het woonlot van 7 gezinnen volledig in handen en gaan met hun spaarcenten op zoek naar dat ene droomhuis dat ze zelf maar niet te pakken krijgen en hakken voor hen de knoop door. Eén klein detail: de kersverse eigenaars krijgen hun woning pas te zien nadat de experten het voor hen hebben gekocht. En waar het budget stopt, eindigen ook de werkzaamheden …

'Stukken van Mensen'

'Stukken van Mensen' goes 2.0. In het vijfde seizoen van 'Stukken van Mensen' was de concurrentie nog nooit zo groot, want drie nieuwe experten mengen zich mee in de strijd: veilingmeester Carlo Bonte, antiquair Frank Van Laer en vintage specialist Yves Chung. Zo azen er dit keer in totaal maar liefst acht experten op dezelfde pronkstukken. En dat doen ze op een gloednieuwe locatie: de indrukwekkende ‘Verbeke Foundation’, één van de grootste privémusea voor hedendaagse kunst in Europa. Samen met de vijf vertrouwde dealers Boris Devis, Bie Baert, Sofie Van de Velde, Patrick van der Vorst en Paul De Grande krijgen zij de kans om de beste, mooiste, leukste of meest exclusieve stuk weg te kapen voor de neus van hun concullega’s.

Welke expert is de rest te slim af? Wie doet er gouden zaken? En wie gaat met lege handen naar huis? Voor de verkopers is slechts één ding van belang: een zo hoog mogelijke prijs onderhandelen. Of het nu een Rolex, een Banksy-schilderij, een beeld van Koons of de jas van Paul Jambers is, niets is te groot of te klein om te verkopen. De experten krijgen ook bezoek van bekend Vlaanderen. Zo ontvangt presentatrice Evy Gruyaert o.a. Erik Van Looy, Eddy Planckaert, Niels Albert en Bieke Ilegems. Vanaf woensdag 29 januari om 21.35 uur op VIER.

'De Mol' en 'Café De Mol'

Voor het nieuwe seizoen van 'De Mol' trekt Gilles De Coster dit voorjaar naar de bakermat van de democratie, Griekenland. Tien onbekende Vlamingen ontmoeten elkaar voor het eerst op de mysterieuze heuveltoppen rond Meteora. Hun doel ongewijzigd, hun eindbestemming onduidelijk, hun krachten gebundeld. Maar in hun midden huist een bijzonder intelligente saboteur. De mol.

Het is voor de kandidaten van het grootste belang die zo snel mogelijk te ontmaskeren. Of is het spel al veel eerder begonnen dan ze dachten? Een broeierige reis langs eeuwenoude parels, indrukwekkende culturen en de onheilspellende toorn der Goden.

'Gert Late Night'

Samen met die eerste onweerstaanbare lentekriebels komen ook Gert en James weer aangevaren met een - duizend bommen en granaten - zevende (!) seizoen 'Gert Late Night'. Ze verwelkomen wekelijks opnieuw drie slaapgasten en een heleboel bekende en onbekende Vlamingen aan boord van hun geweldige boot. Intussen is ook algemeen geweten dat je niet zomaar wat kan dobberen op de golven van Vlaanderens populairste talkshow, want Gert en James nemen je mee op een onvergetelijke en veelbelovende reis.

Annie kookt, de jacuzzi ook en samen met de eerste zonnestralen beloven ze een week van opmerkelijke gesprekken, bijzondere ontdekkingen, maar vooral van veel vriendschap en warmte.

'De Sollicitatie'

Een sollicitatiegesprek: heel veel Vlamingen krijgen ermee te maken en voor velen onder hen is het zelfs één van de spannendste momenten uit hun leven. 'De Sollicitatie' zit in het derde seizoen opnieuw dicht op de huid van de werkgevers en potentiële werknemers. Discreet opgestelde onbemande camera's registreren het levensbelangrijke gesprek en zoomen in op de nervositeit, de uitschuivers en de gloriemomenten. De VIER-kijker volgt de kandidaten van begin tot einde zowel vóór, tijdens als na het sollicitatiegesprek.

In elke aflevering werft één bedrijf iemand aan uit een poule van vier sterke kandidaten. Het duurt slechts 10 seconden om een eerste indruk te maken, maar gelukkig krijgen de sollicitanten een half uur de tijd om hun vakkennis, talenten en passie voor de job uit de doeken te doen en hun toekomstige werkgever te overtuigen. Elke kandidaat - jong of oud, ervaren of niet - maakt kans op de job, maar wie legt uiteindelijk het beste gesprek af?

'Auwch_'

Ook 'Auwch_' is terug van weggeweest. In het derde seizoen gaat Jan Verheyen dood. Collega’s-Kampioenen Jaak Van Assche, Tuur De Weert en Marijn Devalck krijgen een deel van zijn erfenis, Jani Kazaltzis en Chris Willemsen trainen mee voor 'Boxing Stars' bij wereldkampioene Daniëlla Somers, Wesley Sonck heeft uiterst kostbare voeten, Hilde De Baerdemaeker is geestesziek, Axel Daeseleire doet auditie voor de rol van Marcus Burnett in 'Bad Boys For Life' en Ben Segers wordt wakker naast een jonge griet na een dronken nacht: dat kan alleen maar 'Auwch_' zijn, met een derde seizoen ongegeneerde en politiek incorrecte humor.

'wtFOCK'

'wtFOCK', de eerste online jongerensoap van SBS en Telenet, krijgt nieuwe afleveringen. Verliefdheid, vriendschap, nijd en de groeipijnen, taboes en onzekerheden van tieners spelen opnieuw de hoofdrol in het vervolg van de meest succesvolle online reeks van Vlaanderen.

Later dit jaar bij SBS

'Over de Oceaan'

'Over de Oceaan'. Dat is hun opdracht. Dat is het plan. Dat wordt de koers. Zes avonturiers, zonder enige zeilervaring, steken met een zeilboot de Atlantische Oceaan over. Onder het toeziend oog van een ervaren kapitein, maar zonder enige ondersteuning van buitenaf, zonder assistentieschip in de buurt en ver weg van het vasteland zullen ze meer dan 5000 kilometer non-stop de oceaan trotseren. Dag of nacht, de wind beslist alles. Uit welk hout zijn de onervaren zeilers gesneden? Wat leren ze over zichzelf in volledige afzondering? En hoe voelt het om de ruwe confrontatie aan te gaan met moeder natuur?

Met: Otto-Jan Ham, Jani Kazaltzis, Charlotte Vandermeersch, Evi Hanssen, Imke Courtois en Dominique Persoone.

'Dank U Dokter' (werktitel)

Alle Vlamingen hebben een baksteen in de maag, en dan moet je al eens naar de huisdokter. In deze dagelijkse reeks volgt VIER 15 huisdokters een hele week lang, zowel bij hun consultaties en hun huisbezoeken, als in hun privé-omgeving. Van de dag die begint met het opstaan van de ene dokter tot ‘s avonds laat wanneer een andere dokter het licht uitdoet. de cases zijn soms erg banaal – dokter, ik heb jeuk tussen mijn tenen – maar minstens even vaak worden ze geconfronteerd met de bittere ernst van een zware ziekte of zelfs een overlijden. Ook de dokters zelf zijn zeer uiteenlopend: van een jonge dokter die net afgestudeerd is tot de ervaren ‘meneer doktoor’ die geen afscheid kan en wil nemen van zijn passie.

'Huizenjagers Buitenland' (werktitel)

Het succes van 'Huizenjagers' krijgt in 2020 nog een vervolg in 'Huizenjagers Buitenland' (werktitel). In de nieuwe reeks trekken makelaars deze zomer met hun kandidaat-kopers naar verschillende landen en streken van over heel Europa. Van een gezellige bungalow met een zwembad in het zonovergoten Spanje tot een afgelegen woning in de Oostenrijkse bergen. Alles kan en niets is teveel gevraagd voor de 'Huizenjagers' van dienst. De bekende Huizenjagers-formule blijft behouden, maar er is wel een grotere rol weggelegd voor de regio en de lokale bezienswaardigheden.

Zo’n 140.000 Belgen lieten zich vorig jaar al verleiden tot de aankoop van een tweede verblijf in het buitenland en elke dag opnieuw overwegen andere landgenoten om hetzelfde te doen. Over de landsgrenzen heen liggen er immers heel wat parels van huizen voor het grijpen, maar hoe vind je die ideale vakantiewoning? De makelaars nemen hun know-how nu mee naar andere landen.

In 'Huizenjagers Buitenland' strijden elke week drie makelaars naar goede gewoonte om de gegeerde trofee. Zij zetten alles op alles om elke dag opnieuw een huis te verkopen aan de veeleisende kandidaat-kopers. Wie op het einde van de week het meeste punten weet te verzamelen, kroont zich tot winnaar.

'Meesters' (werktitel)

Peter Boeckx zoomt in op zes bad boys aan de Vlaamse balie. Zes karakters die stuk voor stuk op hun manier een gevecht met het gerecht leveren, maar telkens wel met één doel voor ogen: gerechtigheid. Pol Vandemeulebroucke, Omar Souidi, Mounir Souidi, Thomas Gillis, Dimitri De Béco en Bart Vosters. 'Meesters' is een mix tussen docu en reality, waarin Vlaanderen voor het eerst mag meekijken naar de gesprekken tussen advocaten en hun cliënten.

'Dancing With The Stars'

Na James Cooke, danste Julie Vermeire zich met een brede glimlach naar de overwinning in het afgelopen seizoen van 'Dancing with the Stars', maar de bikkelharde competitie gaat gewoon door. In 2020 gaat VIER dus op zoek naar de best dansende BV in een derde seizoen van de succesvolle liveshow. Een brede waaier aan bekende gezichten gaan dé dansuitdaging van hun leven aan en pushen hun lichaam tot het uiterste op de dansvloer. Jive, tango of modern, de kandidaten moeten in elke stijl zien uit te uitblinken en de jury verwacht niets minder dan een prestatie van professioneel topniveau. Welk koppel heeft de beste moves en weet de jury en de kijkers thuis te verleiden?

'De Slimste Mens ter Wereld'

In 2019 ging 'De Slimste Mens ter Wereld' al next level met vijfentwintig juryleden en een winnaar om ‘U’ tegen te zeggen. De triple-A quiz van Vlaanderen met opperquizmaster Erik Van Looy gaat dit jaar op zoek naar zijn opvolger. Een dagelijks doch immer spannend gevecht tussen drie prominenten in een arena van weten, wagen en winnen. Dagelijks de tranen van en voor een gesneuveld soldaat. Dagelijks de bloeddorst van de nieuwkomer in het veld. Want de laatste overlevende mag zich een jaar lang ‘de slimste mens ter wereld’ noemen.

'Niveau 4'

Ondertussen is 'Niveau 4' al aan zijn derde seizoen toe. De voorbije seizoenen scoorden niet alleen erg goed, het waren ook ruwe, spectaculaire en bij momenten ontnuchterende beelden achter de schermen van de interventieteams van diverse politiekorpsen in ons land. Geen enkele zender kwam zo dicht bij de dagelijkse strijd tegen terrorisme in onze hoofdstad en de stijgende criminaliteit in de centrumsteden Hasselt, Sint-Niklaas en Aalst als VIER. In seizoen 3 strijkt programmamaker Eric Goens neer in Gent. De actie, de scherpe blik van Goens, de vinger op de wonde: het zijn de perfecte ingrediënten voor spectaculaire True Crime van eigen bodem.

'Love Island'

Deze zomer opent de luxueuze 'Love Island'-villa op Gran Canaria opnieuw haar deuren voor tien Vlaamse en Nederlandse singles die op zoek zijn naar hun ware liefde. Zes weken brengen ze met elkaar door in de hoop hun perfecte match te vinden, maar zoals wel vaker loopt de zoektocht naar the one zelden over rozen. De singles moeten zich dan ook volledig openstellen voor de liefde én ook de harten van de kijkers zien te veroveren. Zij bepalen welke deelnemers in de show blijven, maar ook welk stel ze willen kronen tot het sterkste koppel van het eiland. Vorig jaar hielden acht kandidaten een relatie over aan hun liefdesavontuur.

'Bake Off Vlaanderen'

Voor de kameraden van de bakbrigade is het opnieuw likkebaarden geblazen, want 'Bake Off Vlaanderen' komt terug. Wim Opbrouck en zijn gevolg gaan opnieuw op zoek naar de beste bakker van Vlaanderen en dat doen ze naar goede gewoonte in de iconische witte 'Bake Off'-tent. Tien gepassioneerde thuisbakkers nemen het acht weken lang tegen elkaar op in de strijd om de titel van meest getalenteerde thuisbakker van Vlaanderen.

'De Rechtbank'

2020 is voor 'De Rechtbank' een jubileumjaar. Al 9 seizoenen lang toont de reeks op unieke wijze de werking van justitie op het niveau van de burger. De rechtszaken ontvouwen zich voor de ogen van de kijkers, die samen met de rechters de beklaagden en rechtzoekenden observeren. In het ondertussen al tiende seizoen worden de rechters met een hele resem nieuwe zaken geconfronteerd.

'Ooit Vrij'

Na het succes van seizoen 1, komt er een vervolg op de humaninterestreeks 'Ooit Vrij'. VIER ontgrendelt opnieuw de gevangenis en volgt gedetineerden op hun weg naar buiten. Hoeveel jaar cel riskeert iemand? Hoe snel kan iemand weer vrijkomen? Wie beslist dat een bepaalde gedetineerde de vier muren van de gevangenis mag verlaten? En hoe kan een penitentiair verlof soms helemaal mislopen?

5 straffe fictiereeksen in de maak

'Mijn Slechtste Beste Vriendin'

Artiesten-manager Sally, receptioniste Michelle, soapactrice Molly, lesbische serveuze Nikki, 'De Zwaan' Helena en account-manager Zita: één voor één vrouwen in de fleur van hun slijtage. Wat ze gemeen hebben: een werkvloer (een upscale reclamebureau), een resem wankele relatie-theorieën, te veel slecht bewaakte geheimen en occasioneel een man. Maar bovenal delen ze de wetenschap dat in elke vrouw een slechtste en beste vriendin schuilt.

Wanneer hun commerciële en privébelangen kruisen in een wereld vol baselines, blijkt de realiteit verdacht veel weg te hebben van de TV-soap die ze gezamenlijk volgen. Hun vriendschap raakt omsingeld en geregeerd door het enige product dat doelgroep noch koopkracht kent: de liefde.

In de dagelijkse fictiereeks spelen o.a. Eva van der Gucht (Sally), Maaike Cafmeyer (Michelle), Kim Hertogs (Zita), Clara Cleymans (Nikki), Elle-June Henrard (Molly).

'Grond'

Wie als moslim in België het loodje legt, zadelt zijn nabestaanden op met een groot dilemma. 'Begraven we hem hier of in het land van herkomst?'. Ismael, Smile voor de vrienden, vindt de oplossing: 'Als je hem niet kunt begraven in de heilige grond in Marokko, dan halen we toch gewoon die grond naar hier…'. Een even eenvoudig als geniaal idee, maar zonder het te beseffen opent Smile hiermee de doos van Pandora. Regie is van Adil El Arbi, Bilall Fallah, Mathieu Mortelmans en het is geschreven door Wannes Capelle, Zouzou Ben Chikha en Dries Heyneman (schrijvers van 'Bevergem').

'Nonkels'

'Nonkels' is een 8-delige komische reeks geschreven en gespeeld door Jelle De Beule, Koen De Poorter en Rik Verheye. In 'Nonkels' wordt het leven van drie broers van middelbare leeftijd overhoop gegooid door de onverwachte komst van een Afrikaanse vluchteling. Vlijmscherpe humor over een actueel thema.

'Fuck You Very, Very Much'

Wanneer An (Frances Lefebure) schaamteloos komaf maakt met haar banale bestaan, sleurt ze haar twee hartsvriendinnen Flo (Evelien Bosmans) en Violet (Daphne Wellens), mee in een onbezonnen jaar van procrastinatie en vrolijke chaos. Eigenzinnige komedie over jezelf terugvinden ten tijde van Tinder, Trump en tofu.

'De Kist'

'De Kist' is een 6-delige tragikomische reeks geschreven door Pedro Elias, Evelien Broekaert, Tom Baetens en Youri Boone. Twee van elkaar vervreemde zussen rijden van Limburg naar Zuid-Spanje. Op het dak van hun auto ligt een doodskist. Vraag is : wie zal er uiteindelijk in de kist eindigen? Of beter wie niet? Een roadmovie met een flinke scheut absurde humor.

VIJF

'Temptation Island' brengt dit voorjaar de verleiding opnieuw naar VIJF, met een flinke portie drama én enkele verrassende plot twists. Vier koppels gaan de ultieme relatietest aan, maar hoeveel van hen komen ongeschonden uit het avontuur?

Naast het meest besproken programma van de afgelopen jaren, was er in 2019 één man die het vaakst over de tongen ging: Martien Meiland en ook hij is dit voorjaar terug te zien bij VIJF in 'Chateau Meiland'.

VIJF komt daarnaast met enkele nieuwe reeksen op de proppen, maar zorgt ook voor een fijn weerzien met heel wat oude bekenden:

In het gloednieuwe 'Four Weddings & A Funeral', een komische serie die gebaseerd is op de gelijknamige film, komen vier Amerikaanse vrienden in Londen samen voor een bruiloft, maar dan worden hun levens plots overhoop gehaald. De vrienden maken een tumultueus jaar door, vol romantiek en liefdesverdriet, met vier bruiloften en natuurlijk ook een begrafenis …

In de driedelige realityreeks 'My Crazy Rich Asian Wedding', komen zoals de titel al doet vermoeden, de meest glamoureuze en extravagante bruiloften uit de Aziatische upperclass aan bod. Ook 'Straffe Verhalen' komt met nieuw materiaal.

Verder zijn de Drama Queens opnieuw op post en komen er nieuwe afleveringen van 'Grey’s Anatomy' en 'New Amsterdam' aan.

De I love Donderdagfilm is dan weer terug van weggeweest met onder andere heel wat romantische, dramatische én komische premières zoals o.a. 'Everything, Everything', 'I feel Pretty', 'Wonder' en 'Overboard'. En met Flirty Friday gaat VIJF op versiertoer met de leukste liefdesfilms.

Op zondag ontwaakt Crime Sunday uit zijn korte winterslaap met de nieuwe misdaadreeks 'FBI'. 'FBI' volgt agente Maggie Bell en collega Omar Adom 'O. A.' Zidan, tijdens hun dienst bij de FBI in New York City, waar ze hun uiterste best doen om de stad veilig te houden. Later op het jaar zullen ook 'Criminal Minds' en 'The Rookie' terugkeren.

ZES

ZES is en blijft in 2020 U.S.A. All Day. De nieuwe series 'Star Trek: Discovery' en 'Million Dollar Mile 'in combinatie met topreeksen om te bingewatchen zoals o.a. het nieuwe seizoen van 'NCIS LA'. 'The Blacklist' en 'Hawaii Five-O', maken de zender great again. Gloednieuw dit jaar is de wekelijkse filmavond op zondag: Hollywood Night.

In de gameshow 'Million Dollar Mile' van NBA-superster LeBron James moeten de deelnemers een parcours afleggen met allerlei obstakels en dat terwijl ze op de hielen gezeten worden door een professioneel atleet. The winner takes it all en gaat met het prijzengeld van maar liefst 1 miljoen dollar naar huis.

De sciencefictionserie 'Star Trek: Discovery' speelt zich tien jaar voor 'Star Trek: The Original Series' af en volgt de crew van het ruimteschip USS Discovery. Onder leiding van de vrouwelijke kapitein Michael Burnham verkent het team de ruimte, buitenaards leven en de vele gevaren die schuilgaan in het heelal.

Ook de nodige portie glitter en glamour ontbreekt dit jaar niet. Zo waren de Golden Globe Awards 2020 onlangs live te volgen. De 92ste uitreiking van de Oscars mag niet ontbreken: iedereen kan tijdens de nacht van 9 op 10 februari op het puntje van zijn stoel gaan zitten, want dit jaar is de volledige ceremonie live te zien op ZES met commentaar van actrice Barbara Sarafian en topstylist Jani Kazaltzis. Tussen de reclameblokken door zal Barbara de prijsuitreiking becommentariëren. Jani werpt daarnaast zijn kritisch oog op de outfits van de Hollywood glitterati. Ook de meest uitzonderlijke televisieprestaties krijgen hun plekje in de spotlight. Kijkers kunnen later dit jaar ook live afstemmen op de 72ste editie van The Emmy Awards.

En the US of A zijn nooit ver weg op ZES, want sunday night wordt Hollywood Night. De grootste stars shinen in een dubbele portie van de grootste blockbusters.

Pure, huiveringwekkende horror. Dat is ook dit jaar opnieuw het thema tijdens de herfstvakantie. ZES serveert de fans van het genre de meest creepy Halloween classics zoals 'Final Destination', 'The Shining', 'A Nightmare on Elm Street' en de première van 'The Conjuring 2'.

Showworstelen is nergens zo populair als in Amerika, maar ook in Vlaanderen zijn de sterren van 'WWE Smackdown' en 'Raw' geliefd. Ze blijven dus een vaste waarde dit jaar.