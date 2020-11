VIER komt met kersteditie van 'Het Rad'

Foto: © VIER 2020

In december presenteert Peter Van de Veire op VIER een nieuwe reeks afleveringen van 'Het Rad'. En daar zal een kerstsfeertje rond hangen, zo weet Het Nieuwsblad.

De eerste reeks van 'Het Rad' was deze zomer een groot succes op VIER. Het programma piekte zelfs tot 700.000 kijkers. VIER haastte zich dan ook om een nieuw seizoen aan te kondigen, maar zei niet wanneer dat zou zijn. Nu is dus beslist dat het populaire spel in de kerstperiode weer zal te zien zijn.

Het worden opnieuw afleveringen met gewone kandidaten en ook alle ingrediënten van het eerste seizoen zullen aanwezig zijn. Al zal er wel een kersttapijt over de show liggen. Zo zullen sommige vragen aan de eindejaarsperiode gelinkt zijn en ook de befaamde prijzenwinkel zal artikelen bevatten die aan kerstmis doen denken.

Of Peter Van de Veire verkleed als kerstman zal opduiken, valt nog af te wachten. Zeker is wel dat er ook weer bekende letterzetters aan het bord zullen opduiken.

Wanneer de afleveringen precies zullen worden uitgezonden, wordt binnenkort bekend gemaakt.

Bron: Het Nieuwsblad