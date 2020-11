Videoboodschap van Sinterklaas: 'Desnoods in een ruimtepak!'

Foto: Ketnet - © VRT 2020

Het is een bijzonder jaar en ook voor Sinterklaas is het even wennen dat de Intrede er dit jaar anders zal uitzien. Speciaal voor de Ketnetters stuurt hij een videoboodschap vanuit Spanje om de Ketnetters en hun ouders gerust te stellen: op 14 november zal te zien zijn hoe hij zijn intrede maakt in Antwerpen.

De Ketnetters kunnen veilig van thuis uit volgen hoe de Sint en zijn entourage voet aan wal zetten omstreeks 14 uur op Ketnet en Eén.

'Lieve kinderen, ik zal komen! Ja, ook dit jaar zal ik met mijn stoomboot naar jullie land varen! Ik wil jullie, lieve kinderen, niet in de steek laten, zeker niet in een jaar dat al zo moeilijk was. Jullie hebben jullie vriendjes lang moeten missen, de zomerkampen waren anders en ook schoolgaan was een beetje vreemd, hoe hard die brave leerkrachten ook hun best doen. En daarom zeg ik: 'Al moet ik dit jaar in een ruimtepak over de daken lopen, ik zal er staan!' Maar we gaan het wel veilig houden. Daarom zal ik voor één keertje aankomen zonder wuivende kinderen en lachende gezichtjes, maar jullie kunnen dat allemaal zien op Ketnet en op Eén op zaterdag 14 november rond de klok van twee uur.'

Sinterklaas

Hij komt, hij komt... De Intrede van de Sint in Antwerpen omstreeks 14.00 uur op Ketnet en Eén, via VRTNU, de Ketnet-app en Ketnet.be.

De Intrede van de Sint is een samenwerking van Ketnet met Sylvester en Stad Antwerpen.