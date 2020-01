Vete tussen Lars en Mathias bereikt hoogtepunt in razendspannende midseizoensfinale van 'Familie'

Met getrokken messen staan ze lijnrecht tegenover elkaar in 'Familie': liefdesrivalen Lars (Kürt Rogiers) en Mathias (Peter Bulckaen). Allebei vechten ze voor de liefde van Véronique (Sandrine André), een strijd op het scherpst van de snee.

Op vrijdag 3 januari bereikt hun machtsspel een ultieme climax in de extra lange en razendspannende midseizoensfinale van 'Familie'. Hoe ver gaan Lars en Mathias om Véronique voor zich te winnen?

De kijkers konden al zien dat Lars op een plan broedt om Mathias schaakmat te zetten. Het pistool van Marie (Lien Van de Kelder) met de vingerafdrukken van Mathias lijkt hierin een cruciale rol te gaan spelen. Lars wil niet dat zijn liefdesrivaal nog langer zijn leven - en dat van Véronique - beheerst en voert zijn plan uit. Of is Mathias hem een stapje voor?

Ook bij Mieke (Caroline Maes) lopen de frustraties over Mathias hoog op. Door hem verloor Niko (Jo Hens) zijn brouwerij en de sluwe Gust-campagne die Mathias samen met Kathleen (Ann Van den Broeck) beraamt, duwt hem alleen maar verder in de put. Terwijl Niko de strijd lijkt op te geven, krijgt Mieke een nieuwe harde klap te verwerken.

De spannende midseizoensfinale van Familie is op vrijdag 3 januari om 20.00 uur bij VTM te zien. Voor wie zijn nieuwsgierigheid niet langer kan bedwingen, heeft VTM GO dit jaar een fijn nieuwsjaarsgeschenk. De midseizoensfinale is namelijk al één dag eerder, op donderdag 2 januari vanaf 20.35 uur, gratis in preview te bekijken via vtmgo.be en in de VTM GO-app.

