Verrassende dj-duo's brengen de 2000 beste hits sinds 2000 bij NRJ

De stemmen zijn geteld, de gasten geregeld en zowel de luisteraars als de dj's hebben er ontzettend veel zin in! Maandag 7 december gaat om 9.00 uur '2000 sinds 2000' van start bij NRJ.

Twaalf dagen lang krijg je ze te horen: de 2000 beste hits sinds 2000. Vorig jaar stond Beyoncé met 'run the world (girls)' op 1. We kunnen alvast verklappen dat ze haar kroontje dit jaar doorgeeft…

'2000 sinds 2000' brengt als enige lijst het beste van de 21e eeuw samen in 2000 hits.

Alle NRJ-dj's presenteren voor de gelegenheid in duo en van 18.00 tot 22.00 uur krijgt Emma Salden elke avond een andere gast naast haar. Allemaal mensen die de voorbije 2 decennia een grote rol speelden in het leven van ons allemaal.

De NRJ-generatie groeide op met acteurs Nicolas Caeyers ('Galaxy Park', 'Wittekerke' en nu viraal op TikTok) en Aagje Dom ('W817'). Jonas Meukens flashbackt ons helemaal naar de tijd van X!NK en als je de naam Thor hoort begin je spontaan 'een tocht door het donker' te zingen. Thor heet trouwens voluit Thor Salden en is een neef van Emma.

Ook hoe Belle Perez, Slongs en Laura Tesoro het ervan af brengen als radio-dj zal je tijdens deze avonden te weten komen. En Leen Demaré doet ook mee. Nu er geen vuurwerk mag knallen, zorgt NRJ wel voor de nodige vonken.

De volledige lijst wordt gepresenteerd door:

9.00-10.00 uur: Michaël Joossens & Jarne Rediers

10.00-14.00 uur: Kim Muylaert & Louise Ailliet

14.00-18.00 uur: Toon Smet & Nasrien Cnops

18.00-22.00 uur: Emma Salden & guests

We geven je ook graag alvast een paar lijst-feiten mee:

- De meest genoteerde artiesten zijn: Black Eyed Peas (25x), Rihanna (29x) en Beyoncé (29x).

- De meest genoteerde Belgen zijn: Dimitri Vegas & Like Mike (12x), Lost Frequencies (13x) en Regi (16x).

- De hoogst genoteerde Belgen zijn Lost Frequencies, Stromae en Bazart.

- Met 299 Belgische producties is er duidelijk ook meer lokaal gestemd dan vorig jaar. Dus een extra hart onder de riem voor onze 'eigen' artiesten.

- Er werd het meeste op nummers uit 2018 gestemd (143x) en het minste op nummers uit 2000 (72). 2020 zelf is ook goed voor 98 nummers, dus er staan ook behoorlijk wat nieuwkomers in de lijst.

De finale van '2000 sinds 2000' hoor je op vrijdag 18 december, iets voor 19.00. Daarna gaan Xander Peeters en DJ Gascar nog tot 22.00 uur door met de '2000 sinds 2000'-aftershow.​​​​​​​