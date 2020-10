'Vandaag is Rood' met Remco Evenepoel, Tom Waes en Saïd Boumazoughe als studiogasten

Foto: VTM - © DPG Media 2020

VTM kleurt drie keer rood in oktober met de matchen van de Rode Duivels. Donderdag 8 oktober spelen ze een vriendschappelijke wedstrijd tegen Ivoorkust.

Op zondag 11 oktober nemen de Rode Duivels het op tegen Engeland in de groepsfase van de UEFA Nations League. Op woensdag 14 oktober spelen ze hun vierde wedstrijd in de UEFA Nations League tegen IJsland.

Tijdens deze wedstrijden neemt Stef Wauters, samen met vaste analisten Marc Degryse en Jan Mulder, plaats in de studio van 'Vandaag is Rood'. Elke keer schuift er ook een bekende Vlaming mee aan. Op donderdag is dat Remco Evenepoel, die zelf ooit Rode Duivel was, maar uiteindelijk toch resoluut koos voor zijn koersfiets. Nu zondag komt Antwerp-fan Tom Waes langs in de studio. En volgende week woensdag schuift acteur en voetballiefhebber Saïd Boumazoughe, die ook te zien was in de film Patser, mee aan. De wedstrijden zijn live te volgen bij VTM en op HLN.be op woensdag 8 oktober vanaf 20.25 uur, op zondag 11 oktober vanaf 17.30 uur en op woensdag 14 oktober vanaf 20.25 uur.

Tom Waes neemt het op tegen Jérémy Doku in een bijzonder gezelschapsspelletje

Om de Rode Duivels op een andere manier te leren kennen en uit hun comfortzone te halen, gaat Tom Waes in aanloop naar de match tegen Engeland op 11 oktober langs bij Rode Duivel Jérémy Doku. Beide heren nemen het tegen elkaar op in een gezelschapspel. En Tom grijpt ook zijn kans om enkele vragen over de recente toptransfer van Doku te stellen. Hij verlaat Anderlecht voor het Franse Rennes en is meteen ook de duurste transfer in de geschiedenis van de Franse subtopper.

En niet alleen Tom gaat langs bij een Rode Duivel. Ook Jan Mulder gaat in 'Op de koffie met Mulder' langs bij een international. In dat gesprek heeft hij het over voetbal en het leven in het algemeen.

'België-Ivoorkust', donderdag 8 oktober vanaf 20.25 uur live bij VTM.