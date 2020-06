Vanaf maandag terug: 'De Kotmadam' én 'F.C. De Kampioenen'

Foto: VTM - © DPG Media 2020

Het zomerseizoen op tv begint, na een bijzonder vreemd voorjaar, maandag écht op je tv. En daar horen herhalingen, maar ook enkele nieuwigheden bij.

VTM gaat door met de succesvolle rerun van de telenovelle 'Sara', maar voegt daar de herhalingen aan toe van 'De Kotmadam'. De zender zendt vanaf maandag dagelijks een aflevering uit om 19.55 uur. De avonturen van 'Sara' lopen daarom vanaf nu verder om 20.25 uur.

VTM pikt de draad van 'De Kotmadam' op bij de eerste aflevering van seizoen 14. Die is getiteld Nikita. Jeanne is allergisch aan katten en dat is vooral pech voor manlief Jef. Hij kan hierdoor niet op de kat van zijn baas passen. Maar enkele dagen extra verlof doen natuurlijk wonderen. Wanneer Jeanne hoort welke aandacht een zekere Nikita krijgt, wordt ze achterdochtig.

Na 'De Kotmadam' zendt VTM het 'nieuwe' programma 'Allerbeste Kijkers' uit. Daarin recycleert Nathalie Meskens de beste momenten uit haar programma 'Beste Kijkers'. En in de eerste aflevering maandag zijn de favoriete momenten van Ruth Beeckmans aan de beurt.

Na 'Allerbeste Kijkers' is er een nieuwe aflevering van de fictiereeks 'De Bunker'. Die begon vorige maandag al. Het gaat om heruitzendingen van het eerste seizoen.

Verder zie je in deze eerste zomerweek bij VTM nog nieuwe aflveringen van 'Telefacts Zomer', en een aantal buitenlandse series en films. Later deze zomer start ook nog het programma 'De Zomer Van', gemaakt door Eric Goens, maar daarvan is momenteel nog geen startdatum bekend.

Eén

Ook bij Eén start maandag de zomerprogrammering definitief. 'Switch' is er al enkele weken, maar de quiz met Adriaan Van den Hoof krijgt deze week gezelschap van enkele andere zomerklassiekers én wat nieuwigheden.

Zo is er na 'Het Journaal' de terugkeer van 'De Stoel'. Dit (mini-)programma ziet er door de coronacrisis een beetje anders uit. Nadien is er om 19.45 uur de speciale reeks 'Dwars door Oceanië', het reisverhaal 'down under' van 'Iedereen Beroemd'-reporter Wouter. En om 20.20 uur is er naar goede zomerse traditie een aflevering van 'F.C. De Kampioenen'.

Eén gaat verder met seizoen 11 aflevering 5. Carmen ontmoet een oude schoolvriendin, Micheline, die het ver geschopt heeft en haar voorstelt om lid te worden van haar serviceclub, de Tigresses. Carmen gaat akkoord, maar de rest van de Kampioenen, de jaloerse Pascale op kop, geven haar weinig kans. Ze verdiept zich in de regels van de etiquette om een goede indruk te kunnen maken op Micheline. Ze maakt zich echter op die wijze onmogelijk voor de groep. Ondertussen is Fernand op zoek naar een vrouw, bijgestaan door de 'expert' Marc...

'Switch' is er voortaan om 21.00 uur. En daarna presenteert Karl Vannieuwkerke de nieuwe talkshow 'Vive la Vie'. Deze show is gestoeld op de bekende leest van 'Vive le Vélo', dat er (voorlopig) door de uitgestelde Ronde van Frankrijk niet kan aan beginnen. Maar in plaats van de fiets gaat Vannieuwkerke nu samen met zijn gasten 'het leven' eren. In de eerste aflevering zijn Bart Peeters en Ronny Mosuse te gast.

Verder wordt ook hier het schema aangevuld met series en films. En op vrijdag blijft Eén trouw aan Britse misdaadseries.

VIER houdt momenteel de knip op de portemonnee en pakt niet meteen uit met zomerprogramma's. De zender kiest voor series, films en herhalingen van afleveringen van succesvolle programma's. Later deze zomer, een datum is er nog altijd niet, komt de zender wel met de revival van 'Het Rad van Fortuin'. Peter Van de Veire zal 'Het Rad' presenteren.