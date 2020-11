Vanaf dinsdag nieuw op VIER: 'Ja, Chef!'

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

Covid-19 schudde ieders leven door elkaar. De chefs die we volgen bij 'Ja, Chef!', moesten hun bloeiende restaurants drie maanden sluiten en zitten te popelen om opnieuw te beginnen.

Thijs, Pajtim, Lode, Martijn en Filip hebben spannende maanden achter de rug. Financieel was corona een zware domper en moeten de chefs elk op hun manier vooral zien te overleven.

We springen in het verhaal van de chefs tien dagen voor de heropstart van hun restaurants. Een ware sneltrein en dat gaat niet voor iedereen zonder slag of stoot. Ondertussen maken de coronamaatregelen het de chefs niet makkelijk. Thijs Vervloet koos ervoor om zijn restaurant te verplaatsen naar de vijvers in Averbode. Hij wil daar op 2 weken tijd een volledig nieuw restaurant uit de grond stampen zodat hij daar de social distancing kan bewaren. Lode De Roover mixt het nuttige aan het aangename en richt zijn restaurant buiten in als een 'Ibiza style'- buiten restaurant. Pajtim wil onmiddellijk weer knallen en werkt aan een nieuw topmenu.

De laatste dagen focussen de chefs op elk klein detail. Er wordt caviaar getest, verbouwd en aan menu’s gewerkt. Martijn Defauw gaat langs bij een bevriende landbouwer en proeft nieuwe producten. De koks willen allemaal een trap hoger raken in culinaire rankings. ‘Als ik een ster krijg, zal mijn vader hier voor de eerste keer komen eten’, vertelt Pajtim Bajrami.



Deze vijf beloftevolle koks doen er alles aan om de beste te zijn:

Thijs Vervloet (30) - ‘Colette’, Westerlo

Thijs Vervloet is een van de jongste sterrenchefs van ons land. Drie jaar geleden, op 26-jarige leeftijd, kreeg hij zijn eerste Michelinster. Een beloning voor zijn harde werk, maar Thijs wil meer. 'Een tweede ster is zeker mijn ambitie.'

Restaurant ‘Colette’ heeft haar naam te danken aan de grootmoeder van Thijs, van wie hij ook zijn kookkunsten erfde. In de klassieke Frans – Belgische keuken van Thijs vind je vooral pure en eerlijke gerechten terug. ''A la simplicité on reconnait son maître', dat is een slogan die wij hoog in het vaandel dragen.'

Thijs en zijn team streven naar de perfectie en willen hun klanten dan ook enkel producten van de allerbeste kwaliteit serveren. 'Hier komt alleen het beste van het beste op het bord. Het chicste van het chicste.'

Filip De Pauw (30) - ‘Jerom’, Antwerpen

Filip De Pauw is een jonge Oost-Vlaming die zich in Antwerpen heeft gevestigd. Hij runt er samen met zijn vriendin Roxanne het restaurant ‘Jerom’. Filip ziet het groots. Hij krijgt veel lof en wil dit bevestigd zien in een Michelinster. ‘Jerom’ is een gigantisch pand met naast een restaurant ook een kunstgalerij, een zaal voor events en een B&B. Zo organiseerde Junior Ballet Antwerpen reeds balletoptredens met diner bij hen.

Verse producten van topkwaliteit zijn een evidentie voor Filip. In Maldegem heeft hij een grote groentetuin waar hij biologische groenten kweekt. 'Zo kan ik speciale producten testen zoals de Mexicaanse tomaat. In het begin van de oogst heeft ze een zurige smaak en op het einde smaakt ze naar geitenkaas.'

Martijn Defauw (33) - ‘Rebelle’, Kortrijk

Negen Belgische topchefs staan op de internationale culinaire ranking ‘The Best Chef Top 300’. Eén van hen is jong talent Martijn Defauw van restaurant Rebelle. 'Ik ben ongelofelijk trots. Ik denk dat de eigenheid van ons concept de selectie afdwong. We willen nu met Rebelle een gevestigde waarde worden.'

Wat is het geheim van Martijn en Tessa? ‘Rebelle’ is een informeel restaurant met een huiselijke sfeer en een persoonlijke service, waar toch heerlijke gastronomische gerechten op tafel komen. Bistronomie heet zoiets en het is hot en hipper dan ooit.

Het is geen toeval dat deze chef al een plekje verworven heeft in The Best Chef Top 300. Bij de gerechten uit zijn menu durft Martijn risico’s te nemen: van regionale producten en vondsten uit zijn zelfpluktuin danst hij met jou naar Japanse accenten en Aziatische streetfood.

De ambitie is er zeker. Rebelle heeft na twee jaar al 14,5/20 bij Gault&Millau, die Martijn vorig jaar ook tot laureaat kroonden van ‘dessert van het jaar’.

Pajtim Bajrami (30) - 'De stadt van Luijck', St-Truiden

Deze 30-jarige kok met Kosovaarse roots heeft een duidelijk doel: hij wil de beste chef van België worden.

Pajtim klopt lange dagen om zijn kinderdroom waar te maken. Naast het werk in de keuken gaat hij ook steeds op zoek naar de beste producten en streeft hij elke dag opnieuw naar de perfectie. De motivatie waarmee hij dagelijks werkt, verwacht hij ook van zijn team. Wie daar niet in past, wordt eruit gefilterd.

Pajtim weet wat hij wil en legt zichzelf dan ook een enorme druk op. 'Nu moet het gebeuren.'

Lode De Roover (37) - ‘Fleur de Lin’, Zele

Lode behaalde in 2010 de titel 'Eerste Kok van België 2011', door het winnen van de ‘Prijs Prosper Montagné’. In november 2017 won hij de wedstrijd Bocuse d'Or Belgium, een jaar later werd hij zesde op de Europese Finale en in 2019 haalde hij de 8e plaats op het wereldkampioenschap van de finale Bocuse d'Or 2019.

Samen met zijn vrouw Barbara heeft Lode het restaurant Fleur de Lin in Zele. 'We zijn bezig met het restaurant van het moment dat we onze ogen open trekken totdat we ze sluiten. Soms een keertje gewoon tevreden zijn en de knop afzetten, dat zou leuk zijn.'

Chef Lode zijn visie is duidelijk. Hij wil de lat steeds hoger leggen en het altijd beter doen en vooral iedereen laten genieten van de belevenis en het eten van Fleur De Lin.

'Ja, Chef!', vanaf 24 november om 20.35 uur op VIER.