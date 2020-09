Vanaf 2021 ook MTV én Comedy Central via VTM GO

Het partnership tussen ViacomCBS Networks International Benelux en DPG Media wordt vanaf 1 januari 2021 uitgebreid. Naast de al lopende commerciële samenwerking rond de kids-zenders Nickelodeon en Nick Jr., worden nu ook MTV, MTV.be, MTV Play en Comedy Central toegevoegd.

DPG Media Advertising neemt hierdoor de mediaregie op zich voor alle vormen van tv-reclame op alle zenders van ViacomCBS Benelux. Dit zowel voor Vlaanderen als Wallonië, op tv en online.



ViacomCBS Networks International is één van de grootste internationale mediabedrijven ter wereld en creëert voor haar wereldwijde merkenportfolio entertainment voor fans. ViacomCBS produceert zowel internationale als lokale shows voor tv en online. Het zenderportfolio bestaat in de Benelux uit de zenders MTV, Comedy Central, Nickelodeon & Nick Jr. Eén voor één entertainmentmerken die behoren tot de grootste van de wereld.



Wilfried Celis, Business & Development Director, DPG Media: 'De zenders van ViacomCBS staan voor internationaal entertainment, en zijn erg complementair aan de zenderportfolio van DPG Media, zowel wat betreft de content als bereik. Wij kijken er erg naar uit om ons partnership uit te breiden en ViacomCBS te servicen voor alle lineaire zenders en digitale platformen. Op deze manier kunnen we de adverteerder een nog meer gediversifieerd on- en offline aanbod bieden voor de invulling van hun mediaplannen.'



Rogier van de Paverd, Vice President Advertising, ViacomCBS International Media Networks Benelux: 'ViacomCBS en DPG Media werken al jaren naar volle tevredenheid samen op het gebied van de advertentieverkoop van Nickelodeon. De samenwerking wordt nu uitgebreid met een breder strategisch partnership waarbij DPG Media al onze lineaire zenders en digitale platformen in België gaat vertegenwoordigen en we content via VTM GO gaan aanbieden. DPG Media is een zeer professionele en innovatieve mediapartij met een breed portfolio en een complementair contentaanbod. Dat maakt DPG Media de ideale partner voor ons in België.'