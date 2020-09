Van wielergod tot persona non grata: documentaire 'Lance' vanaf zondag op VIER

Foto: VIER - © SBS Belgium 2020

'Ik zal je mijn waarheid vertellen. Ik zal niet liegen.' Dat beweert Lance Armstrong in de spraakmakende documentaire 'Lance', die vanaf zondag 27 september vier weken lang te zien is op VIER.

'Lance' vertelt het intrigerende verhaal over de opkomst van de Amerikaanse wielerlegende Lance Armstrong, zijn strijd met teelbalkanker, zijn zeer succesvolle carrière, zijn zeven opeenvolgende Tour de France-zeges én zijn ondergang nadat hij in 2013 opbiechtte dat hij betrokken was bij één van de grootste dopingschandalen allertijden. Het deed de wielersport op zijn grondvesten daveren. Waarom dopeerde hij zich? Wanneer deed hij dat voor het eerst? Waarom loog hij daarover? En hoe kon alles al die jaren onder de radar blijven?

Bekijk hier de trailer!

Armstrong deelt voor het eerst zijn volledige verhaal met het grote publiek. 7 jaar na zijn onthullingen werpt deze unieke reeks nieuw licht op het grootste schandaal uit de wielergeschiedenis met straffe interviews, gewaagde vragen en keiharde feiten.

Al van kleins af aan was Lance Armstrong een winnaar pur sang. Hij moest en zou altijd winnen en beter zijn dan de rest. Om dat te verwezenlijken zocht hij zijn toevlucht in epo, bloedtransfusies, groeihormonen en testosteron. Het stond allemaal op zijn het menu. Normen en waarden maakten plaats voor roem en glorie, te allen prijze.

De Amerikaanse documentairemaakster Marina Zenovich probeert in deze unieke docu in Armstrong's hoofd te kruipen en antwoorden te vinden op de vele 'waarom'-vragen. Ook vrienden, famile, ex-ploegmakkers en -ploegleiders en vijanden delen hun ervaringen met de fascinerende en schijnbaar onaantastbare wielergod. Of hoe een sport een mens kan beïnvloeden. En een mens een onherstelbare impact kan hebben op een sport.

'Lance', vanaf zondag 27 september om 21.30 uur op VIER.