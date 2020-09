'Undercover 2': Ferry Bouman roept de hulp in van fans in zijn zoektocht naar Peter en Anouk

Foto: Eén - © VRT 2020

Meer dan 2.000 fans van 'Undercover' zijn afgelopen week gecontacteerd door de enige echte Ferry Bouman uit de reeks. Via een sms-bericht zocht Ferry contact met de fans van seizoen 1 en vroeg hij hen om tips om de ware identiteit van Peter en Anouk te onthullen.

De kijkers die reageerden op zijn sms werden uiteindelijk ook opgebeld door de Brabantse drugskoning. Deze nietsvermoedende fans hadden een week eerder meegedaan aan een wedstrijd op Eén.be en wisten niet dat ze een onderdeel zouden worden van de verhaallijn.

Of de tips van de fans Ferry helpen in zijn zoektocht naar de echte identiteit van Peter en Anouk ontdekken de kijkers deze zondag om 20.35 uur op Eén. De eerste beelden van seizoen 2 van 'Undercover' tonen aan dat Ferry zint op wraak.

Langverwachte tweede seizoen 'Undercover' vanaf deze zondag op Eén

Vanaf zondag 6 september is het langverwachte tweede seizoen van 'Undercover' te zien op Eén. Undercoveragent Bob Lemmens (Tom Waes) verlegt zijn actieterrein van een camping naar de country- en westernmanege van de broers Berger (Sebastien Dewaele en Wim Willaert). Laurent en JP Berger zijn echte familiemensen die hun geliefden op handen dragen. Ze lijken gewone, brave mannen, die houden van countrymuziek, paarden, cowboyhoeden en linedance. Maar achter de volkse façade van hun El Dorado ranch runnen de broers op een meedogenloze manier een illegale wapenhandel.

Bobs missie: infiltreren in de wereld van de Bergers en hen achter slot en grendel krijgen. Ondertussen blijft Bobs verleden hem achtervolgen. De gevallen XTC-koning Ferry Bouman zweert in de gevangenis dat hij wraak zal nemen en niet zal rusten voor hij Bob en z’n collega Kim heeft laten boeten. En op de koop toe brengt Bobs dochter Polly hem in gevaar door in zijn verleden te graven, op zoek naar de waarheid over leven en werk van haar vader.

'Undercover 2', vanaf zondag 6 september om 20.35 uur op Eén.