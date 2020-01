Ultratop krijgt Sector Lifetime Achievement Award op de MIA's

Logo: Eén

Ultratop, de organisatie achter de gelijknamige hitparades, krijgt de Sector Lifetime Achievement Award tijdens de Music Industry Awards (MIA's) op donderdag 6 februari in Paleis 12.

Met deze award brengen de VRT en Poppunt hulde aan een persoon of organisatie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ondersteuning en ontwikkeling van de Vlaamse muzieksector. Ultratop, opgericht in 1995 op initiatief van de Belgische muziekindustrie, wil de best mogelijke hitparades maken om zo muziek te helpen promoten.

De Sector Lifetime Achievement Award zal worden overhandigd door Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media Benjamin Dalle.

Sam Jaspers, directeur Ultratop: 'De Ultratop-charts, met de site in het verlengde, werden de voorbije 25 jaar een gids en objectieve referentie voor de muziekindustrie, de media en het publiek. Een leidraad in een tijd waarin de muziekbeleving steeds meer versnipperd is. Het is heel fijn om met deze MIA die erkenning te krijgen. Het voelt voor mij ook als een persoonlijke bekroning omdat ik er vanaf de start bij was en we sindsdien een enorm parcours hebben afgelegd.'

Patrick Guns, voorzitter raad van bestuur Ultratop en general manager Universal Music: 'Ultratop brengt al 25 jaar een wekelijkse en betrouwbare weergave van de succesvolste nummers en artiesten in Vlaanderen en Wallonië. Voor elke artiest is het een droom om ooit op nummer 1 te staan in deze lijst en ook voor ons als muziekfirma blijven de Ultratop-charts een onmisbaar werkinstrument en een belangrijke promotietool.'

Enige officiële Belgische hitparade

Ultratop, de enige officiële Belgische hitparade, is gebaseerd op de meting van fysieke winkelverkoop, downloads, streams en airplay, via partners GfK en Radiomonitor. De gegevens worden objectief in kaart gebracht om nauwkeurig na te gaan welke muziek het populairst is in België.

De charts worden sinds hun ontstaan in Vlaanderen uitgezonden via de radionetten van de VRT en op de RTL-zenders in Wallonië.

Drukbezochte website

In het eerste decennium verschenen de charts elke week in een gratis krantje in de platenzaak, maar ondertussen is alles online te volgen en werd de website www.ultratop.be een van de best bezochte muzieksites van het land. De site bevat naast de wekelijkse lijsten (singles, albums, Vlaams, dance, urban, klassiek, compilaties) ook veel extra informatie zoals hitoverzichten per artiest, info over auteur/componist/producer, dragers, labels, releasedatum, covers, geluidsfragmenten, clips, gouden platen, blogs, buitenlandse charts, streaming playlists en hitparades vanaf 1954.

De MIA’s worden uitgereikt op donderdagavond 6 februari. De awardshow is live te zien op Eén en kan worden bijgewoond door het publiek in Paleis 12 in Brussel. Tickets zijn beschikbaar via www.mias.be of www.paleis12.com.

De MIA's is een initiatief van de VRT en Poppunt.