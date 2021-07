Tweede seizoen 'Into the Night' geregisseerd door Belg Nabil Ben Yadir

Netflix heeft de cast en het productieteam van het tweede seizoen van de Belgische Netflix Original serie 'Into The Night' aangekondigd. Het tweede seizoen van Jason Georges' 'Into the Night' werd geregisseerd door de Belgische regisseur Nabil Ben Yadir, bekend van films zoals 'Les Barons', 'La Marche' en 'Dode Hoek', en de Franse regisseur Camille Delamarre ('Balthazar', 'The Way', 'Last Call').

Belgische acteur Anton Kouzemin ('Unit 42', 'La Fôret', 'La Trêve', 'Le Cri Du Homard') maakt zijn opwachting in de nieuwe afleveringen en vervoegt de terugkerende cast uit het eerste succesvolle seizoen, waaronder Pauline Etienne, Laurent Capelluto, Nabil Mallat, Jan Bijvoet en Babetida Sadjo. 'Into The Night' is gecreëerd en geschreven door Jason George ('Narcos', 'The Blacklist'), met als executive producers Jason George en Tomek Bagiński ('The Witcher', 'The Cathedral').

In dat eerste seizoen zagen we al een diverse en internationale cast uit België, Frankrijk, Turkije, Duitsland, Italië, Polen en Rusland, en die internationale cast is nu nog verder uitgebreid. In het tweede seizoen zien we nieuwe personages uit Nederland en Spanje die zich aansluiten bij de groep overlevenden in de post-apocalyptische serie.

Belgische regisseur Nabil Ben Yadir: 'Ik was onder de indruk van de sterke acteerprestaties en de mengeling van talen in 'Into the Night'. De cast komt werkelijk uit alle hoeken van Europa en iedereen bracht zijn eigen cultuur en ervaringen mee naar de set, en wonderbaarlijk werkte dat heel erg goed. Op de set hoorde je Frans, Arabisch, Spaans, Nederlands, Italiaans, Russisch, Turks, Engels en Pools en toch verstonden we elkaar, want uiteindelijk spreken we allemaal dezelfde taal. Het aansturen van deze mix van personen met elk zijn eigen achtergrond was heel verrijkend voor mij, een unieke ervaring die ik enorm waardeer.'

'Into the Night' - seizoen 2

Aan het einde van het eerste seizoen hebben de passagiers van Flight 21 onderdak gevonden in een oude militaire Sovjet-bunker in Bulgarije, weg van de zon. Helaas is dat maar van korte duur wanneer door een ongeluk een groot deel van hun voedselvoorraad wordt vernietigd en hun leven weer onzeker is. Ze reizen vervolgens af naar de Global Seed Vault in Noorwegen in een wanhopige poging om te overleven. Maar ze zijn niet de enigen met dat idee… Voor het algemeen belang moet de groep opsplitsen, aardig zijn tegen de militaire bemanning en offers brengen in een race tegen de klok.

Nieuwe cast - seizoen 2

Anton Kouzemin (Alexei) - België

Coen Bril (Heremans) - Nederland

Joe Manjón (Félipe) - Spanje

Émilie Caen (Théa) - Frankrijk

Borys Szyc (Łom) - Polen

Dennis Mojen (Markus) - Duitsland

Javier Godino (Gerardo) - Spanje

Marie-Josée Croze (Gia) - Frankrijk

Kıvanç Tatlıtuğ - Turkije

In de terugkerende cast uit seizoen 1 zien we onder andere Pauline Etienne, Mehmet Kurtulus, Laurent Capelluto, Ksawery Szlenkier, Jan Bijvoet, Babetida Sadjo, Nabil Mallat, Vincent Londez, Regina Bikkinina, Alba Gaïa Bellugi en Nicolas Alechine.

Makers: Jason George & Tomek Baginski

Schrijver: Jason George

Regie: Nabil Ben Yadir, Camille Delamarre

Executive producers: Jason George, Tomek Bagiński

Producers: Sébastien Delloye, François Touwaide / Entre Chien et Loup

Consulting producer: Jacek Dukaj

Gefilmd in: België

Het tweede seizoen van 'Into The Night' zal binnenkort wereldwijd op Netflix te zien zijn.