Transfer ondersteunt Belgisch toerisme met #VisitBelgium blok

Foto: © Transfer 2020

Na de vele coronamaatregelen heeft onze economie tijd nodig om te genezen en te herstellen. 'Back to normal' is jammer genoeg een luxe die niet voor alle sectoren geldt.

'Covid-19 heeft ons allemaal getroffen, dus we moeten elkaar helpen', zo klinkt het. Transfer gelooft dan ook sterk in helden: grote en kleine! De Belgische media dient elkaar te steunen en solidariteit te tonen. De Belgische toeristische sector is zwaar getroffen en Transfer wil ook hen een hart onder de riem steken, via reclame.

Niet onbewust op de Belgische Feestdag kondigt Transfer het #VisitBelgium reclameblok aan. Met dit initiatief wil deze reclameregie aandacht schenken aan lokale en regionale toeristische adverteerders die alle steun post-corona kunnen gebruiken. In samenwerking met behulpzame adverteerders die de blokken financieren, wil Transfer de focus leggen op al het mooie dat ons eigen land te bieden heeft.

De Belgische themazenders bij Transfer hebben een sterke affiniteit met lokale content: reizen (Eclips/Evenaar/PlattelandsTV), DIY (Dobbit), reportages (Kanaal Z/Canal Z) en feelgood (Ment/Studio100). Transfer wil haar Belgische trots en solidariteit tonen en daagde verschillende adverteerders en sponsors uit om hetzelfde te doen. Op 1 augustus opent Transfer premium blokken om het Belgisch toerisme te ondersteunen. De content van deze blokken is alleen maar van en voor eigen bodem en werd geselecteerd mits er geen andere betalende above the line campagnes werden uitgevoerd. De #VisitBelgium blokken zullen een maand lang aanwezig zijn op alle Belgische zenders (Noord en Zuid) onder Transfer.