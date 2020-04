Topfictie bij Canvas in de paasvakantie: van 'Chernobyl' tot 'State of the Union'

Canvas heeft tijdens de paasvakantie heel wat topfictie in petto. D blikvanger is de prestigieuze HBO-reeks 'Chernobyl'. Maar ook de Scandinavische reeksen 'Exit' en 'Face to Face' n de Britse relatiekomedie 'State of the Union'. Ideaal om te bingekijken in uw kot.







'Chernobyl'

Over de HBO-reeks 'Chernobyl' is al heel wat gezegd en geschreven. De historische fictiereeks over de kernramp in Tsjernobyl (26 april 1986) werd alom geprezen in de internationale pers. De reeks won ook talrijke prijzen, waaronder een Golden Globe en een Daytime Emmy voor beste reeks.



'Chernobyl' vertelt in vijf afleveringen het verhaal van de ontploffing in de kerncentrale in toenmalige Sovjetrepubliek Oekraïne, de rampzalige gevolgen ervan voor de omgeving en de omwonenden, en de race tegen de tijd van brandweer en technici om mensen te redden en erger te voorkomen. Maar ze toont ook hoe de Sovjetautoriteiten probeerden de ware oorzaken van de ramp te verdoezelen en hoe één man bleef vechten om ze aan het licht te brengen.



Nu is de reeks bij ons voor het eerst te zien op open net. Vanaf woensdag 15 april op Canvas (telkens twee afleveringen) en meteen integraal op canvas.be / VRT NU.



'State of the Union'

Maar Canvas heeft nog andere pareltjes in aanbieding. 'State of the Union' is een relatiekomedie van 10 korte afleveringen (telkens 10 minuten) over het van elkaar vervreemde koppel Tom (Chris O'Dowd, The IT Crowd, Get Shorty) en Louise (Rosamund Pike, Bond-girl in Die Another Day, Gone Girl).



Ze ontmoeten elkaar wekelijks in een café, vlak voor ze naar hun relatietherapie gaan. In elke aflevering komen we meer te weten over hun leven, wat hen bij elkaar bracht en wat hun relatie na 15 jaar in het slop heeft gebracht. Het gaat over liefde en passie, over inzet en engagement, maar vooral over eerlijkheid en vertrouwen. Ironisch van toon en toch ook realistisch en herkenbaar, bij wijlen hilarisch en soms wat sarcastisch. De reeks won drie Emmy Awards, voor beste acteur, actrice en short form. Nick Hornby schreef het scenario en Stephen Frears (My Beautiful Laundrette, Dangerous Liaisons) tekende voor de regie.



De reeks is ideaal om te bingen en dat kan vanaf woensdag 8 april, exclusief op canvas.be / VRT NU.



'Exit'

Nog zo’n exclusieve online-reeks is 'Exit', een Noorse serie (8 x 30’) die zich afspeelt in het decadente milieu van steenrijke maar totaal immorele ondernemers in de Noorse hoofdstad. Vanuit hun glazen wolkenkrabber in het financiële hart van Oslo denken Adam (Simon Berger), William (Pål Sverre Hagen), Henrik (Tobias Santelmann) en Jeppe (Jon Øigarden) dat ze het helemaal gemaakt hebben en dat ze zich alles kunnen permitteren.



Maar eigenlijk proberen de vier dertigers vooral wanhopig te ontsnappen aan de druk van hun professionele en persoonlijke leven door zich te verliezen in drugs, seks en andere uitspattingen. De reeks is gebaseerd op echt gebeurde verhalen en was de grootste streaming-hit ooit in Noorwegen, met online-kijkcijfers die dubbel zo hoog waren als de lineaire.



'Exit' is alleen te bekijken op canvas.be / VRT NU en dat kan nu al.



'Face to Face'

Ook de Deense misdaadreeks 'Face to Face' bestaat uit relatief korte afleveringen (8 x 30’) en is dus uitermate geschikt om te bingen. Toch is ze ook lineair te bekijken op Canvas, in het ‘misdaadslot’ op zaterdag, vanaf 18 april (telkens drie afleveringen).



In 'Face to Face' gaat een inspecteur (Ulrich Thomsen, 'The World is not enough', 'Killing Them Softly') op zoek naar de moordenaar van zijn eigen dochter, een rol die – ietwat luguber – ook door de echte dochter van Thomsen wordt gespeeld (Alma Ekehed Thomsen). Zijn omgeving denkt aan zelfmoord, maar hij weigert dat te geloven. Hij zoekt een na een haar vrienden op en brengt zo de laatste dag van haar leven in kaart. Tegelijk onderzoekt hij ook zichzelf en zijn rol als vader en ex-echtgenoot. Elke aflevering is eigenlijk één lange ononderbroken scène waarin Björn met een van de vrienden van zijn dochter praat. Elk gesprek brengt hem op het spoor van een andere vriend, die hij dan opzoekt voor een volgend gesprek.



Naast Ulrich Thomsen speelt het kruim van de Deense acteurs mee in deze fascinerende reeks die het midden houdt tussen een misdaadthriller en een psychologisch drama: Trine Dyrholm (The Legacy), Søren Malling (Borgen, The Killing), David Dencik (die een hoofdrol speelt in de volgende Bond-film en ook te zien was in Top of the Lake: China Girl en als Mikhail Gorbachev in Chernobyl), Nikolaj Lie Kaas (The Killing), Lars Mikkelsen (The Killing, Borgen, House Of Cards).



En nog veel meer...

Naast deze nieuwe reeksen, kan je op canvas.be / VRT NU ook nog een hele rist andere topseries integraal bekijken, zoals de mysterieuze misdaadreeks 'White House Farm', 'True Detective', 'The Loudest Voice', het vierde seizoen van 'The Bridge', 'Those Who Kill' en 'Below the Surface'. In afwachting van de vijfde reeks van de succesvolle Franse spionageserie 'Bureau des Légendes' (vanaf mei op Canvas) biedt canvas.be / VRT NU de eerste vier seizoenen integraal aan. Daar kan een mens als eens voor in zijn kot blijven.



