Tomas De Soete rockt binnenkort als Willy-dj

Radiozender Willy start het nieuwe jaar met een klinkende nieuwe naam. Niemand minder dan de doorwinterde radiomaker Tomas De Soete zal de Willy-bende na de kerstvakantie versterken.

Tomas - die als persoon, radiomaker én muziekliefhebber Willy ademt - schiet als vervanger van Wim Oosterlinck uit de startblokken met de ochtendshow van 7.00 tot 10.00 uur. Terwijl Wim een half jaar van zijn ouderschapsverlof geniet, zal Tomas de luisteraars wekken en op zijn eigen manier door de ochtend loodsen. De nieuwbakken Willy wordt daarbij vergezeld door de beste rockplaten van vroeger en nu. Ook na dat half jaar blijft Tomas als vaste waarde aan boord bij de zender.

Wim Oosterlinck: 'Ik heb beslist om eens stevig op de pauzeknop te drukken. Ik heb aan mezelf mogen toegeven dat een dagelijks ochtendprogramma er ferm inhakt, in de eerste plaats in het gezinsleven. Vandaar de beslissing om ouderschapsverlof te nemen en even niet meer elke dag om 4 uur op te staan. Wat rusten, veel met de kinderen spelen en mij amuseren met mijn podcast ‘drie boeken’: dat ga ik in het komende half jaar doen. Ik heb een nobele zot gevonden om mijn job over te nemen. Zijn naam is Tomas De Soete.'

Tomas De Soete: 'Ik keer terug naar mijn grootste liefde: de radio. Ik kies voor een zender waar ik al een tijdje stiekem grote fan van ben. De guerrilla-achtige en rebelse sfeer waarin Willy erg leuke radio maakt doet mij enorm denken aan de beginjaren van mijn carrière. Het is een jonge zender waar verrassing in zit en je hoort dat hij wordt gedragen door mensen met een groot hart voor muziek. Ik kijk er geweldig naar uit om daar een vaste afspraak met de luisteraar te maken en de beste rockplaten op ze af te vuren, maar ook om vlogs en podcasts te maken en vette feestjes te draaien. Deze Willy kan niet wachten om eraan te beginnen!'

