Tom Waes maakt nieuwe reeks 'Reizen Waes' in Vlaanderen

Foto: Eén © VRT 2020

Geen verre reizen deze zomer - dat geldt natuurlijk ook voor Vlaanderens bekendste avonturier, Tom Waes. Tom zag door het coronavirus een nieuw seizoen van 'Reizen Waes' in het water vallen. Of toch niet. Want Tom is vastberaden om deze zomer van de nood een deugd te maken...

Hij gooit het roer radicaal om. In 'Reizen Waes: Vlaanderen' reist hij niet langer naar verre, onbekende bestemmingen, maar zoekt hij het avontuur net zo dicht mogelijk bij huis. Tom wil zo deze zomer uitzoeken of je ook bij ons in Vlaanderen op avontuur kan. Dat kondigde hij zonet aan in Vandaag.

Tom: 'Ik was dit voorjaar gestart met de opnames voor een nieuw seizoen 'Reizen Waes'. We hadden al vliegtickets geboekt voor enkele reizen en hadden contact met verschillende fixers. In februari 2020 ben ik nog drie weken door Japan getrokken, het resultaat daarvan zie je binnenkort op Eén. Maar kort daarna werd al het internationale vliegverkeer gestopt. Al vrij snel zagen we in dat er ook de komende maanden niet snel nog ver gereisd zal worden.'

En dus wordt het ook voor Tom vooral thuisblijven dit jaar. Een unieke kans voor Tom - die normaal gemiddeld 150 dagen per jaar in het buitenland zit - om eindelijk eens kort bij huis op avontuur te trekken. Maar daarvoor roept hij wel de hulp van de Eén-kijker in.

Tom: 'Eigenlijk wil ik dit al jaren eens doen: een Reizen Waes-reeks maken dicht bij huis. Ik vraag me al lang af wat ik allemaal zou ontdekken als ik in Vlaanderen op dezelfde manier op avontuur zou trekken zoals ik dat anders doe. En omdat ik écht nieuwsgierig ben naar wat er hier allemaal leeft qua vreemde tradities, rare culinaire gewoontes, straffe figuren, etc., ben ik natuurlijk ook op zoek naar allerlei tips.'

Via www.een.be/reizen-waes kan iedereen zijn tip aan Tom doorspelen. Een speciale plek in Vlaanderen waar een goed verhaal aan vast hangt; een avontuur hier bij ons dat Tom zeker eens moet beleven; een ontroerend of straf verhaal, een vreemde traditie, een raar gerecht, een onbekende sport of hobby of een spraakmakend figuur? Iedereen kan het aan Tom laten weten via de website van Eén - en wie weet komt hij deze zomer bij hen in de buurt langs.

Twee specials van 'Reizen Waes' in mei op Eén

De opnames voor 'Reizen Waes: Vlaanderen' staan normaal gezien gepland voor deze zomer. De uitzending volgt dit najaar. Maar ook de komende weken zal Tom op het scherm te zien zijn: op zondag 17 mei zendt Eén een speciale aflevering uit van 'Reizen Waes' naar aanleiding van de coronacrisis. In 'Reizen Waes' blijft thuis zoekt Tom uit hoe de coronacrisis leeft in de landen die hij de afgelopen jaren bezocht heeft. In deze speciale aflevering belt Tom vanuit zijn 'kot' de hele wereld rond, naar mensen die hij ontmoette dankzij 'Reizen Waes'. Zo neemt hij onder andere contact op met de Chinese gids Wendy, met wie hij ooit drie weken door China trok en toen zelfs de stad Wuhan bezocht. Zij herstelt op dit moment zelf van corona en vertelt hoe ze daarmee omgaat. En Tom praat ook met gids Francisco uit het afgelegen Noorse eiland Spitsbergen, waar ze voorlopig het virus konden buiten houden.

Nadien volgt dan de minireeks 'Reizen Waes: Japan', een verslag van de reis die Tom begin dit jaar maakte door Japan naar aanleiding van de Olympische Spelen - maar waar Eén zijn kijkers nu al mee wil verwennen. Over beide specials volgt later nog uitgebreide informatie.

'Reizen Waes' blijft thuis, zondag 17 mei op Eén.

'Reizen Waes: Japan', vanaf zondag 24 mei op Eén.

'Reizen Waes: Vlaanderen', later dit najaar te zien op Eén.

'Reizen Waes' is een productie van De Mensen voor Eén.







