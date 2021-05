Tom Waes in nieuw programma op reis door 'Het Verhaal van Vlaanderen'

Productiehuis De Mensen werkt voor En aan de nieuwe docuserie 'Het Verhaal van Vlaanderen' met Tom Waes. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De serie is een bewerking van het Deense programma 'Historien om Danmark'.

Het programma belicht de complexe geschiedenis van Vlaanderen. En daarvoor gaan de makers wel héél ver terug in de tijd. Het verhaal start namelijk 21000 jaar voor Christus om via mijlpalen als de Brugse Metten, de Guldensporenslag, de Industriële revolutie en meer in de huidige tijd te belanden.

Tom Waes fungeert in de nieuwe docuserie 'Het Verhaal van Vlaanderen' als verteller. Hij zal letterlijk middenin de actie staan en vertelt de kijkers wat er gebeurt. Het concept wordt integraal overgenomen van het Deense format 'Historien om Danmark'. In die originele versie is Lars Mikkelsen de verteller. Hem kennen we als acteur in de Scandinavische topreeksen 'House Of Cards' en 'The Killing'.

Momenteel is Tom Waes nog bezig met de opnames van 'Reizen Waes Nederland', vanaf augustus gaat hij voltijds opnemen voor 'Het Verhaal van Vlaanderen'. De docuserie is een productie van De Mensen. Het project heeft steun van het Vlaams Audiovisueel Fonds.

'Het Verhaal van Vlaanderen' moet in 2022 te zien zijn op Eén.

Bron: Het Laatste Nieuws