Tom Waes iedere zondagavond op Eén met 'De Blacklist'

Tom Waes iedere zondagavond op En met 'De Blacklist'

Foto: TVvisie - © Roger Mortelmans 2017

Vanaf 21 juni zal En het Ketnet-programma 'De Blacklist' iedere zondagavond uitzenden. In het programma zorgt Tom Waes dat bijna onmogelijke wensen van kinderen in vervulling gaan.

'De Blacklist' werd zes jaar geleden al uitgezonden op Ketnet. Toch is het programma geschikt om met het hele gezin te bekijken volgens Eén-netmanager Olivier Goris in Het Nieuwsblad. 'Dit is in de eerste plaats een familieprogramma. Dat Tom Waes het presenteert, is mooi meegenomen.'

Vanaf 21 juni is 'De Blacklist' te bekijken op Eén, doordat de zender heel de zomer de programmatie moet opvullen nadat grote sportevenementen werden afgelast als gevolg van de cornacrisis.

In 'De Blacklist' worden verschillende wensen van kinderen in vervulling gebracht. Deze wensen zijn onder meer: een gebouw laten ontploffen, een levensgroot peperkoeken huis bouwen en de heetste cake ter wereld bakken.

Het programma werd eerder dit jaar genomineerd voor een Rocky Award, een prestigieuze onderscheiding voor televisieprogramma's en online reeksen. 'De Blacklist' kan winnen in de categorie 'non-fictieprogramma's voor kinderen en jongeren' en maakt hierdoor kans op een trofee en een cheque van 25.000 dollar. De prijsuitreiking vindt plaats op 15 juni en zal door de coronacrisis online gebeuren.

Bron: Het Nieuwsblad - VRT NWS