Tom Waes duikt in onze geschiedenis in 'Het verhaal van Vlaanderen'

Vorige week is Tom Waes gestart met de opnames van het nieuwe 'Het verhaal van Vlaanderen', een programma gemaakt door productiehuis De Mensen voor En. Tom zoekt in deze documentairereeks uit wat er zich hier sinds de aankomst van de eerste Homo sapiens heeft afgespeeld, op de 14.000 vierkante kilometer die we vandaag Vlaanderen noemen.

Want hier, in deze streken, hebben ooit neanderthalers rond gelopen. En Romeinen, ridders, Boerenkrijgers, Bourgondiërs … In het moderne Vlaanderen lijkt geschiedenis soms ver weg, maar door de eeuwen heen is hier veel gebeurd. Wie waren de mensen die hier voor ons rondliepen? Hoe leefden ze? Hoe hebben ze onze geschiedenis bepaald?



'Het verhaal van Vlaanderen' brengt de geschiedenis tot leven in tien afleveringen die telkens inzoomen op een periode uit de geschiedenis. Die geschiedenis wordt tastbaar gemaakt met historische re-enactments die de kijkers meenemen naar het slagveld van de Guldensporenslag, de tijd van de Romeinen of zelfs naar de badkamer van Filips De Goede. Tom dompelt zich helemaal onder in het verleden. Hij gaat ook zelf op onderzoek en praat met historici. Wat zijn op dit moment de laatste historische inzichten? Dankzij innovatieve grafische technieken kunnen we ook een blik werpen op hoe het Vlaanderen van vandaag er vroeger uitzag.



Meeslepende verhalen

Het verhaal van Vlaanderen vertelt ook het verhaal van een aantal grote maatschappelijke gebeurtenissen die onze geschiedenis bepaald hebben. Vaak is onze kennis van heel wat van die feiten beperkt of kennen we enkel de grote lijnen ervan - en dat terwijl ze wel degelijk impact hebben gehad op de manier waarop we nu leven. Maar vooral is de reeks een verhaal van mensen van vlees en bloed. Van gewone mensen van vroeger, en van sleutelfiguren die de loop van de geschiedenis ingrijpend bepaald hebben.



Tom Waes: 'Ik heb net de eerste opnamedagen achter de rug en kan nu al verklappen: wat een geweldige reeks wordt dit. De grootse historische fictiescènes zullen je als kijker volledig meezuigen in het verhaal. Geschiedenis hoeft geen saaie materie uit stoffige boeken te zijn, maar kan mensen echt meeslepen. Ik heb zelf tijdens de voorbereidingen van dit programma al veel opgestoken en stond versteld van sommige verhalen. Ik ben er zeker van dat de kijker die verwondering ook zal voelen.'



Jesse Fabré, showrunner van 'Het verhaal van Vlaanderen' bij De Mensen: 'Het is een uitdaging én een plezier om in zovele duizenden jaren geschiedenis van onze streken te duiken. Onze geschiedenis barst van de dramatische verhalen en personages. Mensen van vlees en bloed die, net zoals wij nu, zich staande proberen te houden in de periode waarin ze leven. Met alle goede en slechte momenten die daarbij horen. Het is iets helemaal anders om in een geschiedenisboek te lezen over de pest in de Middeleeuwen, dan om samen met Tom Waes te volgen hoe een doorsnee gezin er in die tijd door getroffen werd.'



Frederik Delaplace, CEO VRT: 'Een project als 'Het verhaal van Vlaanderen' kan niet dichter bij het DNA van onze openbare omroep liggen: verhalen van dichtbij, van onze eigen geschiedenis, op een toegankelijke, interessante en meeslepende manier naar de kijker brengen. En niet alleen via het programma op televisie, maar ook daarbuiten zal elke Vlaming via allerlei initiatieven wel iets kunnen opsteken. We willen de impact van dit prachtige project zo groot mogelijk maken en zo veel mogelijk mensen inspireren om dieper in onze geschiedenis te duiken. Daarvoor zijn we volop in gesprek met steden, gemeenten en musea rond mogelijke samenwerkingen. We willen ook het onderwijs de kans geven om gebruik te maken van de reeks, om zo de lessen geschiedenis bevattelijker te maken.'



'Het verhaal van Vlaanderen' wordt gesteund door de Vlaamse regering en Vlaams Minister-president Jan Jambon: 'Toen het productiehuis De Mensen met het idee kwam om een prestigieuze reeks over de geschiedenis van Vlaanderen te maken, was ik onmiddellijk enthousiast. Ik ben ervan overtuigd dat Tom Waes en alle andere castleden erin zullen slagen de Vlaming met dit verhaal in zijn of haar hart te raken. Het project krijgt dan ook de volle steun van de Vlaamse Regering. Ik kijk al uit naar de uitzendingen op Eén.'



Uniek project

Het verhaal van ons grondgebied is nog nooit eerder op deze manier verteld als in Het verhaal van Vlaanderen. Het programma is mogelijk dankzij unieke samenwerkingen met verschillende partners. Het verhaal van Vlaanderen kwam tot stand met steun van de Vlaamse regering; met de steun van het VAF/Mediafonds en Screen Flanders; met steun van het stadsmarketingfonds van stad Antwerpen; met dank aan Stad Brugge; met dank aan het Brussels Gewest; en met dank aan de Stad Gent.



'Het verhaal van Vlaanderen' is ten vroegste eind 2022 te zien op Eén.