Tom De Cock zet volgspot op literaire debutanten in podcast 'Groen Gebladerte'

De weg naar de top van de literatuur is geplaveid met bloed, zweet en goede boeken. Tom De Cock ontmoet voor Radio 1 acht ontluikende toptalenten in proza en poëzie. Ze zijn gemiddeld 29 en staan nog aan het prille begin van hun carrière. Wie zijn ze? Wat schrijven ze? Wat lezen ze zelf?

Acht debutanten werden geselecteerd in samenspraak met de culturele sector, het Overleg Literaire Organisatoren (OLO) en Vlaams-Nederlands huis deBuren. Tom zoekt hen thuis op en duikt met hen in hun boekenkast, op zoek naar de boeken die hun leven veranderden. Want je bent wat je leest. Het resultaat is een podcastreeks met unieke portretten en onmeetbaar veel leesinspiratie. Acht auteurs, acht levensverhalen, acht stijlen, acht smaken. Van Lucebert tot Britney Spears. Voor elk wat wils.

Acht literaire debutanten:

Anneleen Van Offel (1991)

Anneleen is columniste, presentatrice, Letterzetter van de stad Kortrijk en gefascineerd door de Holocaust. Ze debuteerde net met 'Hier is alles veilig', over een Vlaamse moeder die op reis door het Beloofde Land de dood van haar stiefzoon een plaats probeert te geven. Anneleen is zelf grote fan van Amos Oz en Stephen King. Haar ultieme leestip is 'De pijn' van Marguerite Duras.

De eerste aflevering met Anneleen is vanaf nu beschikbaar.

Mohammed Ouaamari (1991)

Mohammed werd na een ironische tweet op een congres met veel machtsvertoon als terreurverdachte opgepakt. Vandaag is hij gelukkig eerder bekend van zijn scherpe columns, online maatschappijkritiek en zijn huiskat Fristi. En nu ook van zijn debuut 'Groetjes uit Vlaanderen', een zoektocht naar zijn Vlaamse identiteit als Antwerpenaar met Marokkaanse roots. Hij leest graag Jef Geeraerts en Jommeke. Zijn ultieme leestip is 'Een honger' van Jamal Ouariachi.

Iduna Paalman (1991)

Idoena, dat hoort ze het liefst. De Amsterdamse houdt van kort en schrijft dus vooral kortverhalen en poëzie. Haar debuutbundel 'De grom uit de hond halen' werd begin september bekroond met de Poëziedebuutprijs 2020. Iduna deelt met haar vriend een flat die letterlijk gevuld is met boeken. Ze heeft een zwak voor Duitse dichters en Pipi Langkous. Haar ultieme leestip is 'Handleiding voor poetsvrouwen' van Lucia Berlin.

Jens Meijen (1996)

Jens is de jongste uit de reeks en een naam om te onthouden. Hij werkt als journalist en recensent voor onder andere Humo. Eind vorig jaar debuteerde hij met zijn betoverende, bezwerende dichtbundel 'Xenomorf' en sindsdien staat de kraan met lof wijd open. Hij kreeg er ook de C. Buddinghprijs voor. Jens heeft een zwak voor Charlotte Mutsaers en Harry Potter. Zijn ultieme leestip is 'Exit West' van Mohsin Hamid.

Aya Sabi (1995)

Aya schrijft vanuit Mechelen columns voor De Morgen en vlijmscherpe tweets. Ze debuteerde met 'Verkruimeld Land', een bejubelde reeks kortverhalen over afkomst, leven en dood. Momenteel werkt ze aan haar nieuwe roman, ondertussen schopt ze de wereld verder een geweten. Aya kijkt op naar Connie Palmen, maar heeft ook een favoriet kookboek. Haar ultieme leestip is 'De buitenkant van meneer Jules' van Diane Broeckhoven.

Thomas Van der Meer (1986)

Thomas woont in Amersfoort, Nederland. Hij combineert een heftige job in de ouderenzorg met een leven als auteur. Zijn debuut 'Welkom in de club' is het geromantiseerde verhaal van Thomas' transitie van meisje naar jongen. Gek genoeg een bijwijlen hilarische kijk op hoe onhandig de wereld om hem heen omgaat met zijn nieuwe voorkomen. En ook een beetje het verhaal van een Nederlandse man met een Belgische penis. Thomas is verzot op Louis Couperus en Brokeback Mountain. Zijn ultieme leestip is 'Dagen zonder eind' van Sebastian Barry.

Dominique De Groen (1991)

Haar debuutbundel 'Shopgirl' ontkiemde in de kelder van Primark, waar ze de globalisering overpeinsde en uitspuwde. In opvolger 'Sticky Drama' voegt Dominique klimaat en migratie aan de breuk toe. De stem van een generatie. Het is uitkijken naar haar eerste roman. Dominiques helden zijn Tolkien en Britney Spears. Haar ultieme leestip is 'Gravity’s Rainbow' van Thomas Pynchon.

Joost Oomen (1990)

De vrolijkste dichter van Nederland en verre omstreken brengt dit najaar z’n romandebuut uit: 'Het Perenlied'. Een magisch-realistisch boek dat zich niet laat samenvatten, net als Joost zelf. Hij treedt graag op met z’n band en doopt het publiek dan met meloensap. Op wilde poëziefeestjes draait hij Spice Girls en Shakira. Joost houdt van Friese poëzie en Tonke Dragt. Zijn ultieme leestip is 'De IJskoude Sombrero' van Richard Brautigan.

De makers van 'Groen Gebladerte'

Ook bij het team achter de nieuwe podcastreeks ligt de klemtoon op jong talent. Niemand minder dan Tom De Cock, Sander De Keere, Anne Manteleers en Simon Debbaut-L'Ecluse werkten samen aan dit project.

Tom De Cock (1983) verliet in juni radiozender MNM, waar hij twaalf jaar lang een dagelijks programma presenteerde, om zich toe te leggen op zijn andere passies: boeken, televisie en de opvoeding van zijn dochtertje. Voor LangZullenWeLezen maakte hij eerder al de podcastreeks 'Gebladerte'. Tom werkt zelf aan een nieuwe roman en zal in november live 300 auteurs interviewen tijdens de alternatieve online Boekenbeurs.

Sander De Keere (1992) is een opvallende Klara-stem en musicoloog. In de Youtube-video’s Iedereen Klassiek neemt hij leken en kenners mee op muzikaal avontuur. Sander bouwt gestaag aan een eigen sound als componist en uitvoerder, met een uitgesproken liefde voor oude synthesizers en de piano. Alle muziek in 'Groen Gebladerte' is van zijn meesterlijke hand. Het werk van Sander is terug te vinden op alle streamingplatformen.

Anne Manteleers (1988) is grafisch ontwerpster, met een voorliefde voor grootstedelijke kleurpatronen en zuivere lijnen. Anne verzorgde de cover art en illustraties bij 'Groen Gebladerte'.

Simon Debbaut-L’Ecluse (1993), pupil van Stefan Vanfleteren, fotografeert uitsluitend op film. Hij portretteerde de acht auteurs van 'Groen Gebladerte' met hun lievelingsboek. Samen met Sabam For Culture gaf de VRT een jonge fotograaf de kans om zijn of haar talent te tonen met deze opdracht. Simon werd gekozen uit meer dan tweehonderd kandidaten.

'Groen Gebladerte', vanaf nu, donderdag 10 september, elke week een nieuwe aflevering op radio1.be en LangZullenWeLezen.be, via de Radio 1-app en op je favoriete podcastplatform.

Met ook elke vrijdag een bijbehorend portret in 'Culture Club' op Radio 1 tussen 18.00 en 20.00 uur.

'Groen Gebladerte' is een podcast van LangZullenWeLezen voor Radio 1, in samenwerking met Sabam For Culture.