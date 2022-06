Tom De Cock gooit Q-luisteraars uit een vliegtuig

Q-DJ Tom De Cock bezorgt drie Q-luisteraars een adrenalinekick van jewelste. Op donderdag 2 juni geeft hij in 'Club De Cock' een vlucht met een straaljager weg. Maar om deze vette prijs te winnen moeten de drie finalisten wel een straffe stunt uithalen.

In het ijzingwekkende finalespel spelen de Q-luisteraars een quiz in… een vliegtuig. Wie fout antwoordt op de quizvraag wordt letterlijk uit het spel en uit het vliegtuig gegooid. De drie kandidaten spelen wellicht de spannendste quiz van hun leven, maar ontdekken pas vlak voor take off welke opdracht Tom De Cock voor hen in petto heeft. Ze weten alleen dat ze een tweede onderbroek moeten meenemen, just in case.

Tom De Cock: 'Er zijn de voorbije 20 jaar al veel zotte dingen gedaan bij Qmusic, maar dit nog nooit. De Skydive Quiz is simpel: zolang je goed antwoordt, blijf je zitten. Als je fout antwoordt, gooi ik je uit het vliegtuig. Soms heb ik echt een heel mooie job. En voor je het vraagt: ja, ik heb zelf ook een propere onderbroek bij, want naar het schijnt ligt er voor mezelf ook een parachute klaar (lacht)!'

Deze drie finalisten wagen hun leven met maar één doel voor ogen: een vlucht in een straaljager winnen:

- Stéphanie is een 24-jarige doctoraatsstudente in de chemie uit Gent. Ze leerde de soundtrack van Top Gun vanbuiten, omdat ze vermoedde dat dat de opdracht zou zijn. Mis poes!

- De 24-jarige Matthias uit Kalmthout werkt in de verzekeringssector en is schadebeheerder. Altijd handig wanneer je uit een vliegtuig gegooid wordt! Hij heeft wel wat last van hoogtevrees…

- Skydiven staat op de bucketlist van David, een 30-jarige HR-manager uit Zottegem. Komt dat even goed uit.

Op donderdag 2 juni, tussen 22.00 en 00.00 uur, wordt de finale in 'Club De Cock' uitgezonden en nemen de kandidaten de luisteraars mee op hun waanzinnige vlucht. Wie wordt als eerste het vliegtuig uitgekegeld? Durft Tom De Cock zelf de sprong te wagen? En welke Q-luisteraar mag zich binnenkort voor even Tom Cruise in Top Gun wanen en scheurt over ons land in een straaljager? De luisteraars ontdekken het donderdagavond in 'Club De Cock'!